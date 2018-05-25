26 мая жители 56 городов, включая Волгоград, смогут увидеть финал экстремального забега RED BULL 400 в прямом ТВ-эфире. Трансляцию организует телеком-оператор «Дом.ru» на канале «Дом.ru Гид».

Задача участников RED BULL 400 — забежать на трамплин для прыжков на лыжах. Длина трассы — всего 400 метров, но ее преодоление осложняется крутым склоном с постоянным уклоном 30-35 градусов.

Гонка во 2-й раз пройдет в городе Чайковском Пермского края. В индивидуальных и командных забегах на старт выйдут более 700 человек, это почти вдвое больше, чем год назад. Участники – профессиональные спортсмены и любители – съедутся со всей России: от Архангельска и Санкт-Петербурга до Ханты-Мансийска и Новосибирска. Событие в Чайковском входит в мировую серию Red Bull 400, которая в этом году пройдёт в 16 странах.

«Red Bull 400 – не просто забег, это вызов самому себе и преодоление собственных границ. Мы рады, что миллионы клиентов «Дом.ru» по всей стране смогут увидеть это невероятное по накалу эмоций соревнование. Трансляция в формате Full HD поможет передать атмосферу яркого спортивного события во всех красках», — комментирует Ксения Боровикова, руководитель службы управления контентом «Дом.ru».

Начало прямого эфира на «Дом.ru Гид» — в 11.50 по Мск. Канал, доступный всем пользователям цифрового и аналогового ТВ от «Дом.ru» (40-я и 22-я кнопка соответственно), покажет командные эстафеты, женский и мужской финалы. Также следить за забегом можно на сайте оператора и в мобильном приложении «Дом.ru TV». Чтобы его посмотреть, абоненту необходимо авторизоваться, указав свои логин и пароль.