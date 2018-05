Самое не оригинальное фото, а все потому что сегодня футбол. Ротор-Крылья Советов на новом стадионе в Волгограде «Волгоград Арена». Стадион действительно шикарный. И атмосфера на нем непередаваемая, нужно чаще ходить на футбол. Кстати, как с билетами на финал Кубка России 9 мая?? #волгоград #футбол #чм2018 #ротор #крыльясоветов #нидеябезмероприятия #марафонсобытий #блогер #наспорте

A post shared by Anna Smirnova (@anyuta_x) on May 2, 2018 at 8:03am PDT