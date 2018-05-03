Мы тоже так думаем, уважаемый Андрей Валерьевич, но пока имеем то, что имеем. Второй тестовый матч на стадионе «Волгоград Арена» завершился не в пользу Ротора. О футболе и не только в нашем материале.

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

Что по футболу?

«Крылья советов» команда сильная, «катать вату» нашим ребяткам в этом матче не давали! Крылья прессовали жестко, наши отвечали. Уже на 11 минуте матча травмированного Зотова Георгия увели с поля.

Дальше был КВН со случайного пасса, мяч Руслана Абазова (Ротор) оказался в наших же воротах! Истинные болельщики сделали вид, что ничего не заметили. С кем не бывает: подскользнулся, упал, гол! Но на 26 минуте Александр Соболев (Крылья советов) закатил уже не случайный мяч в ворота Ротора. Наши конечно атаковали, но безрезультатно.

Всю добавочную минуту Ротор так отчаянно пытался забить, что нам даже показалось, что у них что-то получится, но увы и ах.

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

Второй тайм открылся травмой «крылатого» вратаря. А потом вновь КВН Аппаев Хызыр буквально заходит в ворота соперников с мячом и забивает гол, но… желтая карта и незасчитанный мяч!

Потом были замены у обоих команд и желтая карточка прилетела игроку Крыльев, но счета игры это не изменило — 0:2 не в нашу пользу. Честно, стоит взять и посмотреть матч в записи, если вы ещё не начали это делать!

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

А что тренеры?

Стадионом и покрытием довольны оба тренера, а вот игрой…

«Игра смотрелась, мы забили два быстрых гола, а потом наши ребята расслабились… Хорошо, что мы не пропустили, у вас ведь были великолепные моменты. Во втором тайме была равная игра», — Андрей Тихонов, тренер команды «Крылья советов».

«Мы дали большую фору. Два не самых обязательных мяча предопределили рисунок матча. При счете 2:1 игру можно было бы спасти, но не удалось. В целом соперник выиграл достойно», — Сергей Павлов, тренер команды «Ротор Волгоград»

Что по фанке?

После двух пропущенных голов болельщики попритихли, но фанка просто молодцы! Ребята скандировали так, что раскачали весь сектор D. Поддерживали команду до последней минуты матча! Чем занимались остальные мы подглядели в VK. Кто-то работал

Кто-то делал красивые фотки!

Кто-то анализировал..

Кто-то целый день поднимал настроение болельщикам

Хороший матч начинается с хорошего настроения! За настроение сегодня отвечаем мы, оно в надёжных руках! Загрузка стадиона уже началась! Всех, кто успел купить билеты на второй тестовый матч, мы ждём на "Волгоград арене". Городские волонтеры всех направлений во всеоружии. #РВЦ #волонтерыВО #Волгоград #тестовыйматч #скаждымразомтольколучшеВсе на матч! #РВЦ #волонтерыВО #Волгоград #тестовыйматч #скаждымразомтольколучше

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Кто-то просто наслаждался игрой

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

Что по стадиону?

Вай-фай, друзья, на стадионе есть бесплатный вай-фай, который внимание, работает! В зоне прессы появились розетки. Мы оценили! Остальное, как и во время первого матча на высоте.

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

Что по буфету?

Ассортимент скромный, но голодными не останетесь. Вкусно. Сладкие пирожки от 50 , что-то с курицей уже за 100 вполне подъемный ценник для самых голодных.

Что по слухам?

Поговаривают в зоне С вечерком уж очень слепит солнце и с этим «что-то» нужно делать. Но что и кому непонятно. Ещё волгоградцы оказывается уже негодуют по поводу переноса остановок. От Возрождения или 7-й Гвардейской до стадиона идти далековато, даже для того, чтобы попасть на «Волгоград Арена». Поговаривают, что где-то на арене после первого тайма лифт не работал, и приходилось топать ножками, а где-то в уборной водичка из крана не шла, а радушие некоторых сотрудников стало снижаться.

P.S:

За все не ответим, но после второго тайма лифты работали отменно! А это значит, что даже если инциндент имел место быть, команда организаторов работает слаженно и четко!

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

Что по празднику?

Если вы думаете, что придя на матч увидите только футбол, то глубоко ошибаетесь! Сразу за проходной открывается классная развлекательная зона! Тут тебе и концерт, и интерактивные площадки, и фоточки с чудовищами (ну это для нас, детям нравится). Советуем приходить за полтора часа до матча, иначе не успеете все обойти! Волонтеры и организаторы здесь и правда постарались!

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт
"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

P.S:

Мы продолжаем оставаться не болельщиками, но это была правда красивая игра на красивом стадионе! Все на «Волгоград Арена». Надеемся, вы успели приобрести бесплатный билет на игру 9 мая.

"Этот город обязан иметь команду в премьер-лиге", - тренер команды "Крылья Советов" (Самара) об игре на стадионе "Волгоград Арена" Featured Спорт

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