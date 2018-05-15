Телеком-оператор «Дом.ru» и канал Museum HD приглашают жителей Волгограда на «Ночь музеев» совместно с Музеем изобразительных искусств им. Машкова в Сад комсомольский. Посетителей ждут тематическая фотосессия, мастер-класс по эбру, зона виртуальной реальности и розыгрыш подарков. Событие состоится в субботу, 19 мая с 19 до 21.00.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, достаточно ответить на вопросы теста в сообществе «Дом.ru» в «ВКонтакте» и сделать репост записи на свою страницу (на время конкурса страница должна быть открытой). Победители, выбранные случайным образом, выиграют сумку или футболку от Museum HD. Итоги будут подведены до 31 мая.

Международная акция «Ночь музеев» пройдет в России в 12-й раз. В этот день музеи работают бесплатно и непривычно долго, некоторые — до самого утра. Культурные учреждения представят гостям особые программы, устраивая мастер-классы, квесты, лекции, концерты и творческие занятия. Тема этого года — «Шедевры из запасников», к акции впервые присоединятся парки, усадьбы и даже киностудии.

«Это уникальная ночь. Каждый музей готовит какие-то «фишки» — то, чего не увидишь в обычный день, а потому мы рады поддержать одно из главных культурных событий года и предлагаем волгоградцам погрузиться в загадочный мир виртуальной реальности и почувствовать себя настоящим художником. А благодаря каналу Museum HD клиенты «Дом.ru» могут познакомиться с самыми известными музеями мира, не выходя из дома», — отмечает директор волгоградского филиала «Дом.ru» Иван Ягупов.

Канал Museum HD, посвященный искусству, доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV». Зрители могут смотреть репортажи с выставок и из музеев со всего мира, бывать в мастерских художников, узнавать истории самых известных картин. Слоган канала гласит: «У искусства появился новый дом. Ваш».