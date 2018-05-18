Накануне на ЖД станции Волгоград-1 состоялось торжественное открытие движения по новому пригородному маршруту Аэропорт – Волгоград.

Участниками торжественной церемонии стали Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Проект был реализован ОАО «РЖД» в рамках подготовки железнодорожной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм. С открытием нового направления жители и гости города смогут быстро и с комфортом добираться от аэропорта до центра города.

Протяженность электрофицированного участка от Международного аэропорта Волгоград до станции Гумрак составляет 1,2 км. Для приема электропоездов на остановочном пункте Аэропорт построена пассажирская платформа длиной 176 метров, оборудованная навесом.

«ОАО «РЖД» делает все, чтобы пригородные пассажирские перевозки стали комфортным, удобным и современным видом передвижения. Ярким примером является реализация данного проекта, включающего в себя строительство железнодорожной инфраструктуры, приобретение подвижного состава, а также открытие нового пригородного маршрута», – отметил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

С 18 мая 2018 года пригородные электропоезда начинают курсировать по маршруту Шпалопропитка – Аэропорт – Шпалопропитка на постоянной основе. Расстояние в 26 км от Международного Аэропорта Волгоград до центра города (ст. Волгоград-1) можно преодолеть в среднем за 40 минут.

На линию выйдут 4 современных четырехвагонных состава серии ЭП3Д и ЭД9Э. Первый электропоезд со ст. Шпалопропитка отправляется в 5:52, последний — в 18:37. Первый поезд с о.п. Аэропорт отправляется в 8:35, последний — в 22:01. Стоимость проезда составляет 40 рублей (в соответствии с утвержденными тарифами), при этом пассажиры могут воспользоваться всеми льготами, действующими на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

С подробным расписанием нового маршрута вы сможете ознакомиться здесь.