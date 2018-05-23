Если вы собираетесь в путешествие, то у вас есть отличный шанс купить билет на поезда дальнего следования со скидкой до 90% на места в плацкартные вагоны и до 70% на верхние полки в купе. Такая возможность предоставляется пассажирам в рамках акции «Неделя подарков», приуроченной к началу летних школьных каникул. Билеты можно приобрести на поезда формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») отправлением с 21 мая по 7 июня. Ежедневно в акции участвуют две пары поездов.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», пассажиры смогут совершить поездки по специальным ценам в такие города России, как: Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург, Льгов и Йошкар-Олу. Билеты со скидкой можно приобрести до 25 мая. Все подробности об акции и участвующих в ней направлениях можно узнать на официальном сайте «РЖД» в разделе «Акции/специальные тарифы».

Приобрести билеты для поездок в определенные даты в рамках акции можно как в железнодорожных кассах дальнего следования, так и онлайн на сайте «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Скидки применяются к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за постельное белье.