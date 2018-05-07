Видеостудия «Астра» работает в Волгограде с 2011 года. Её основатель Станислав Панкратов начинал со съёмки свадебных роликов. Сегодня в портфолио студии несколько сотен рекламных роликов, как для компаний Волгоградской области, так и для федеральных и международных фирм.
Одна из последних работ студии — монтаж вантовой кровли на стадионе Волгоград-Арена.
Этот ролик видеостудия «Астра» подготовила для компании Freyssinet. На стадионе Волгоград-Арена инженеры международной корпорации возвели самую большую вантовую кровлю в России. Её площадь 77 тысяч квадратных метров. На высоте 49 с половиной метров кровлю удерживают перетянутые тросы. Для подъёма конструкции понадобилось пол года. Все этапы снимала студия «Астра». В истории продакшена, это самый долгий съемочный процесс, рассказывает Станислав Панкратов, основатель «Астра».
Станислав Панкратов
Как сегодня размышляют большие компании: мы умеем считать деньги, мы не готовы оплачивать командировку, перелёт съёмочной группы, аренду оборудования и полугодовое пребывание в Волгограде. Поэтому они ищут специалистов на местах.
— Станислав Панкратов
Стас Панкратов инженер по образованию. Видеосъёмка для него была любимым хобби, которое переросло в профессию. Как и многие операторы, поначалу Панкратов преимущественно снимал свадьбы. Он до сих пор уважает свадебные видео, как жанр. Благодаря таким работам начинающие операторы могли обеспечить себе заработок и первый опыт.
Панкратову хотелось снимать коммерческую рекламу. Однако, в 2010 году, когда «Астра» делала свои первые шаги, рынок промоушенов был монополизирован региональным телевидением. Большую часть видео продолжали снимать на камеры с 8-мм плёнкой на Sony 390, Sony z1. Подобная аппаратура стоила порядка 500 и 150 тысяч соответственно.
Развитие DSLR — зеркальных фотоаппаратов — позволило операторам-любителям приблизить качество видео к кинокартинке. Кроме того, они были дешевле и легче. Однако, споры о том, можно ли снимать видео на DSLR — зеркальные фотоаппараты — продолжались. Одни утверждали, что из-за видеосъёмки перегревается матрица, другие всё шире применяли зеркальный фотоаппараты.
Развитию локальных промоушенов помогло и распространение информации. Через интернет каждый мог научиться снимать и заполнить растущий спрос на цифровой контент.
Совместная работа — это рейд в MMORPG
В 2011 году на съёмках ролика к 10-летию работы Мегафона в Южном федеральном округе Панкратов познакомился с Михаилом Сердюковым. Инженер по образованию, копирайтер и оператор по профессии он успел поработать совместно с Михаилом Ершовым, мультипликатором сериала Баблс, и рекламным агентством TutkovButkov.
Создание любого дела похоже на формирование партии для похода в подземелья MMORPG. У каждого участника команды должны быть свои сильные стороны. У Михаила сильной стороной стали коммуникации и креатив, а у меня техническая реализация идей.
— Станислав Панкратов
Сердюков взял на себя работу с заказчиками, а Панкратов — технический процесс создания роликов. «Астра» поставила съёмки на поток и расширила штат. Для закупки дополнительного оборудования (штативов, света, компьютеров) взяли займ в 100 тысяч рублей. Основными источниками дохода стали репортажные видео с открытий автосалонов, тест-драйвы, отчёты из ночных клубов, а также свадьбы.
Большая часть первых видео были сняты Canon 60D. Исходники привозили на съемную квартиру оборудованную под офис. Там и кипела работа над монтажом. Процесс был предельно прост, ведь важна была скорость монтажа.
В тоже время цену за свои услуги «Астра» довольно рано подняла выше рыночных. Там, где фрилансеры просили 4-5 тысяч рублей, прайс «Астры» был в несколько раз больше. Зимой, когда спрос падал, сотрудники студии снимали ролики для себя, чтобы отточить навыки и сформировать портфолио. Готовые ролики несли к потенциальным заказчикам и предлагали рекламные услуги.
Михаил Сердюков
В Волгограде было много творческих фрилансеров, но никто не хотел делать видеосъёмку своей регулярной работой. Ведь это приедается, начинает казаться рутиной. Было необходимо наладить дисциплину творчества.
— Михаил Сердюков
К концу 2012 года штат увеличился до 10 человек. За год было выполнено порядка 200 заказов. Стоимость рекламных роликов варьировалась от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей. На вырученный деньги студия переехала в креативное пространство “Икра”, где на площади 80 квадратных метров работает и сегодня. По информации на сайте, стоимость аренды составляет порядка 800 рублей за квадрат — это около 64 тысяч рублей в месяц.
С 2013 год «Астра» стала брать меньше свадебных заказов. Клубная культура стала уходить из России. В тоже время росло число заказов рекламных роликов, как от местных предприятий, так и от федеральных компаний, чьи истоки лежат в Волгограде, например производитель строительных материалов “ВОЛМА”
До 2014 года было закуплено необходимое оборудование. По мнению Стаса Панкратова, при приобретении аппаратуры необходимо учитывать развитие модельного ряда, а не гнаться за новинками.
Наши бюджеты были достаточно скромными. Хотелось снимать хорошую картинку, но без больших затрат. Арендовать оборудование в Волгограде негде, как и в большинстве регионов. Поэтому все приходится покупать.
— Станислав Панкратов
Панкратов посчитал, что стоит купить Sony FS 700 за 9000$ по курсу до 2014 года. К камере производитель планировал выпустить рекордер, позволяющий получать видео в RAW-формате. Такой исходник не теряет в качестве и удобнее на пост-продакшене. без потери качества. Студия и сегодня пользуется этой камерой
«Астра» регулярно обновляет оборудование. Дюжина объективов, несколько штативов, LAD-свет, необходимые для профессиональной съёмки. Периодически «Астра» арендует технику, например камеры RED и ARRI. По мнению Станислава Панкратова, сегодня разрешение играет малую роль, ведь большая часть зрителей смотрит ролик со смартфонов, а не с телевизоров.
А потом наступил кризис
Зимой 2014 все компании Волгограда значительно сократили рекламные бюджеты. Если раньше автосалоны проводили по несколько шоу-программ в месяц, то на февраль ни одного мероприятия не было запланировано. Чтобы выплатить зарплату сотрудникам, которых в то время уже было около 15 человек, пришлось потратить деньги, отложенные на новую технику.
Чтобы получить хоть какую-то прибыль, сотрудники «Астра» начали снимать стоковое видео. Впрочем за год им удалось заработать не более 50 тысяч рублей. Спас положение свадебный сезон. Однако кризис 2014 года сильно изменил ситуацию на рынке.
Все стали экономить. И теперь компаниям проще и надёжнее устроить тендер в регионе, отобрать лучших и посмотреть предложения.
— Михаил Сердюков
Как работает АСТРА
Как снимали
Что вышло
После того, как копирайтер сформулирует идеи и напишет сценарий, иллюстратор готовит раскадровку для оператора и заказчика. Следом продюсер сметирует расходы и организует все этапы производства: проводится кастинг, пишется музыка, оператором и режиссёром проводится непосредственно съёмка.
После копирования отснятого материала идёт стадия пост-продакшена: монтажёр, колорист и моушен-дизайне зачищают картинку и красят ролик.
Большая часть уходит на зарплату сотрудникам. Сегодня в команде «Астры» работает около 20 человек. Ежедневно они производят по два видеоролика разной тематики. Это «вирусное» видео для соцсетей, моушен-графика, реклама и свадебные видео.
Стоимость каждого варьируется в зависимости от бюджетов заказчика и его ожиданий. Средняя цена создания ролика для региональных компаний составляет около 70 тысяч рублей. Федеральных компаний — приближается к миллиону. Зависит от времени, которое студии требуется на работу
«Астра» работает и с социальной рекламой. Так они сделали ролик для «Благотворительного фонда Елены Исинбаевой» с участием Ивана Урганта.
Его мы делали практически без подготовки. Сама жизнь Елены Гаджиевны и задачи фонда определяли структуры повествования. Вначале — спортивные победы — это пройденный этап. Теперь Исинбаева концентрирует внимание на развитие детской спортивной инфраструктуры. Слоган ролика и фонда «каждый ребенок достоин пьедестала». Чтобы сделать это утверждение реальностью, каждый должен принять посильное участие.
— Станислав Панкратов
У съёмочной группы было архивное видео прыжков и побед Исинбаевой. Крупные планы и кадры с участием Исинбаевой отсняли в студии. Фрагмент с Иваном Ургантом сняли в Москве и отправили в Волгоград. С Еленой Исинбаевой и её благотворительным фондом «Астра» работает регулярно. В конце прошлого года они сняли социальную короткометражку «Сергей не один». Работа открыла фестиваль короткометражного кино «Короче», который проходил в Калининграде в 2017 году.
Сегодня «Астра»работает с десятком федеральных компаний. Среди последних заказчиков: «Агат», «GRASS», «Волма», «Ботаника», «Сады Придонья».
Тем не менее, региональный рынок остаётся важной частью работы и дохода. Определить направление развития основатели «Астры» не рискуют. По их мнению, кризис при тех плюсах, которые он даёт региональным промоушенам вносит нестабильность на рынок. Делать прогнозы в такой ситуации сложно
Одно мы для себя определили точно, мы останемся в Волгограде. А благодаря интернету, мы сможем быть где угодно и продолжать делать качественную работу.
— Михаил Сердюков