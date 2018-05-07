К концу 2012 года штат увеличился до 10 человек. За год было выполнено порядка 200 заказов. Стоимость рекламных роликов варьировалась от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей. На вырученный деньги студия переехала в креативное пространство “Икра”, где на площади 80 квадратных метров работает и сегодня. По информации на сайте, стоимость аренды составляет порядка 800 рублей за квадрат — это около 64 тысяч рублей в месяц.

С 2013 год «Астра» стала брать меньше свадебных заказов. Клубная культура стала уходить из России. В тоже время росло число заказов рекламных роликов, как от местных предприятий, так и от федеральных компаний, чьи истоки лежат в Волгограде, например производитель строительных материалов “ВОЛМА”

До 2014 года было закуплено необходимое оборудование. По мнению Стаса Панкратова, при приобретении аппаратуры необходимо учитывать развитие модельного ряда, а не гнаться за новинками.