В эти выходные в Волгограде пройдет ещё одно интересное мероприятие, посвященное Дню Волги. В рамках праздника, который будет проходить в парке-сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда, гостей ждет интересная развлекательная программа.

На празднике будут подведены итоги и награждены победители творческих конкурсов, проведенных комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона и природным парком «Волго-Ахтубинская пойма» в преддверии Дня Волги, а также отмечены активные участники природоохранных акций по уборке мусора в водоохранных зонах.

Кроме того, для гостей праздника будет организован концерт творческих коллективов, танцевальный флеш-моб, а также мастер-класс по созданию стильных эко-сумок.

Праздник состоится 20 мая в 12:00 и завершится 14:30 выпуском в небо 300 воздушных шаров.