Волгоградцев приглашают вспомнить пионеров и посетить мероприятие, которое будет проходить 19 мая в парке Комсомольский сад. В этот день в парке зазвучат пионерские горны, застучат барабаны и начнётся линейка – смотр пионерских организаций XX и XXI столетий.

Пионеры прошлого века расскажут о пионерской организации предыдущих времён, нынешние пионеры отрапортуют о своих современных достижениях. Самые достойные дети будут приняты в ряды пионеров. После торжественного выноса знамени областной пионерской организации представители старшего поколения повяжут им галстуки и дадут напутствия.

Конкурс речёвок, придумывание девизов, выступления агитбригад или ВША (вокально-шумовых ансамблей): до 12:00 по всему парку можно будет принять участие в многочисленных творческих мастерских, на сцене будут выступать творческие коллективы и отдельные участники торжественного концерта, в громкоговорителях, установленных в Комсомольском саду, будет звучать музыка пионерии Советского Союза.

Мероприятие начнется в 10:00. Все подробности можно получить по телефону +7 (902) 363-30-83.