Российский бренд мобильной электроники BQ 7 мая 2018 года представил свой новый бюджетный смартфон с безрамочным дисплеем и утончённым корпусом – BQ-5701l Slim. Устройство уже поступило в продажу по цене в 8490 рублей. На что можно рассчитывать за такую стоимость? Давайте разбираться вместе.

Комплектация

Устройство продаётся в бело-красной двухслойной картонной упаковке. Первый слой снимается по типу спичечного коробка, а сама коробка имеет откидную крышку, под которой нас первым делом встречает смартфон без аккумулятора. Съёмная батарея вместе с зарядным устройством, USB кабелем, гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации находится под тонким картонным перекрытием.

Технические характеристики устройства:

Цвет: чёрный, золотой, чёрный глянцевый Материалы корпуса: пластик и стекло Экран: IPS, 1440×720, 18:9, 5.7 дюйм. Процессор: MediaTek MT6737, 1300 МГц Видеопроцессор Mali-T720 MP2 Оперативная память: 16 Гб Объем встроенной памяти: 2 Гб Слот для карты памяти: до 64 Гб Основная камера: 13 МП Фронтальная камера: 5 МП Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 Навигация: GPS Ёмкость аккумулятора: 3000 мА⋅ч Вес: 151 г Габариты (ШxВxТ): 73.5x155x8.2 мм Кол-во SIM-карт: одна micro SIM Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat

Дизайн и эргономика

С точки зрения дизайна BQ-5701l представляет собой эдакую смесь Samsung Galaxy S8 (фронтальная панель) с iPhone 7 Plus (задняя панель), только материалы сборки значительно дешевле и место двойной основной камеры занимает одиночный выпирающий модуль, совмещённый со вспышкой. Несмотря на глянцевый пластиковый корпус, на котором, к слову, видны все отпечатки пальцев, устройство не издаёт ни звука даже при сильном сжатии, что свидетельствует о довольно качественной сборке.

Присутствие в названии девайса слова “Slim” намекает на то, что смартфон должен быть тонким, но говорить даже о близкой к рекордной стройности устройства, к сожалению, не приходится. Толщина корпуса вполне обычная – 8,2 мм. В то время как по-настоящему тонкие смартфоны могут похвастаться толщиной всего 5 мм. Но в целом устройство вполне удобно и в руке сидит отлично.

Почти всю переднюю панель занимает практически безрамочный дисплей. По бокам всё же есть рамки толщиной примерно 2,5 мм. Над дисплеем расположились датчики, разговорный динамик и глазок фронтальной камеры.

На задней стороне смартфона, как уже было сказано, расположен выпирающий модуль основной камеры, совмещённый со вспышкой, а также логотип компании и название смартфона.

Верхнюю часть правой грани устройства как обычно занимают качелька регулировки громкости и кнопка питания, а вот на левой инженеры разместили копку, при нажатии которой смартфон переходит в беззвучный режим.

На верхнем торце находится разъём для наушников 3,5 мм, на нижнем – основной динамик и microUSB (в 2018 году хотелось бы всё же Type-C).

Дисплей

BQ-5701l Slim оснащён 5.7-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1440×720 пикселей и соотношением сторон 18:9. Плотность точек составляет 357 PPI. Яркость на хорошем уровне, есть автоматическая регулировка. Настройка цветопередачи дисплея отсутствует.

Интерфейс

Несмотря на то, что смартфон был представлен в этом году, в нём установлен уже устаревший Android 7.0 Nougat без внешней оболочки. Из полезных фишек можно выделить только функцию оптимизации работы системы DuraSpeed и технологию Smart Lock, которая позволяет разблокировать смартфон голосом, при физическом контакте, нахождении в установленном вами «безопасном» месте или при подключении «безопасного» устройства.

Звук и мультимедиа

Звук разговорного динамика на хорошем уровне. Звучание основного, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Его попросту неприятно слушать даже на средней громкости. В наушниках ситуация меняется в лучшую сторону, но особой детализации ожидать не стоит.

Производительность

В BQ Slim установлен четырёхъядерный MediaTek MT6737 с тактовой частой 1300 МГц, 2 ГБ оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Слот под microSD есть, но объёмом только до 64 ГБ. За графику в устройстве отвечает видеочип Mali-T720 MP2. Начинки без проблем хватает для быстрого функционирования интерфейса, повседневных нужд, почти всех 2D и самых лёгких 3D игр.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Камеры

Фронтальный пятимегапиксельный модуль смартфона способен выдавать более или менее хорошие фото только при идеальном освещении. То же касается и тыловой камеры с разрешением 13 МП и f/2.2. Если дневные снимки не отличаются хорошей детализацией, то ночные просто совсем никуда не годятся. Это видно как из примеров, так и из теста на шумы на различных значениях ISO.

Примеры фотографий день/ночь:

Тест на шумы на различных значениях ISO:

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Смартфон снимает Full HD видео с частотой 30 кадров в секунду, и, как видно из примеров, качество и стабилизация изображения сильно далеки от идеала.

Примеры видео день/ночь:

Автономность

За автономность устройства отвечает съёмный аккумулятор ёмкостью 3000 мА⋅ч, которого при умеренном использовании хватает на сутки. Функции беспроводной и быстрой зарядки отсутствуют.