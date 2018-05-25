Российский бренд мобильной электроники BQ 7 мая 2018 года представил свой новый бюджетный смартфон с безрамочным дисплеем и утончённым корпусом – BQ-5701l Slim. Устройство уже поступило в продажу по цене в 8490 рублей. На что можно рассчитывать за такую стоимость? Давайте разбираться вместе.

Комплектация

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии

Устройство продаётся в бело-красной двухслойной картонной упаковке. Первый слой снимается по типу спичечного коробка, а сама коробка имеет откидную крышку, под которой нас первым делом встречает смартфон без аккумулятора. Съёмная батарея вместе с зарядным устройством, USB кабелем, гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации находится под тонким картонным перекрытием.

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии Технические характеристики устройства:

Цвет: чёрный, золотой, чёрный глянцевый
Материалы корпуса: пластик и стекло
Экран: IPS, 1440×720, 18:9, 5.7 дюйм.
Процессор: MediaTek MT6737, 1300 МГц
Видеопроцессор Mali-T720 MP2
Оперативная память: 16 Гб
Объем встроенной памяти: 2 Гб
Слот для карты памяти: до 64 Гб
Основная камера: 13 МП
Фронтальная камера: 5 МП
Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4
Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0
Навигация: GPS
Ёмкость аккумулятора: 3000 мА⋅ч
Вес: 151 г
Габариты (ШxВxТ): 73.5x155x8.2 мм
Кол-во SIM-карт: одна micro SIM
Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat

Дизайн и эргономика

С точки зрения дизайна BQ-5701l представляет собой эдакую смесь Samsung Galaxy S8 (фронтальная панель) с iPhone 7 Plus (задняя панель), только материалы сборки значительно дешевле и место двойной основной камеры занимает одиночный выпирающий модуль, совмещённый со вспышкой. Несмотря на глянцевый пластиковый корпус, на котором, к слову, видны все отпечатки пальцев, устройство не издаёт ни звука даже при сильном сжатии, что свидетельствует о довольно качественной сборке.

Присутствие в названии девайса слова “Slim” намекает на то, что смартфон должен быть тонким, но говорить даже о близкой к рекордной стройности устройства, к сожалению, не приходится. Толщина корпуса вполне обычная – 8,2 мм. В то время как по-настоящему тонкие смартфоны могут похвастаться толщиной всего 5 мм. Но в целом устройство вполне удобно и в руке сидит отлично.

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии

Почти всю переднюю панель занимает практически безрамочный дисплей. По бокам всё же есть рамки толщиной примерно 2,5 мм. Над дисплеем расположились датчики, разговорный динамик и глазок фронтальной камеры.

На задней стороне смартфона, как уже было сказано, расположен выпирающий модуль основной камеры, совмещённый со вспышкой, а также логотип компании и название смартфона.

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии

Верхнюю часть правой грани устройства как обычно занимают качелька регулировки громкости и кнопка питания, а вот на левой инженеры разместили копку, при нажатии которой смартфон переходит в беззвучный режим.

На верхнем торце находится разъём для наушников 3,5 мм, на нижнем – основной динамик и microUSB (в 2018 году хотелось бы всё же Type-C).

Дисплей

BQ-5701l Slim оснащён 5.7-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1440×720 пикселей и соотношением сторон 18:9. Плотность точек составляет 357 PPI. Яркость на хорошем уровне, есть автоматическая регулировка. Настройка цветопередачи дисплея отсутствует.

Интерфейс

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии Несмотря на то, что смартфон был представлен в этом году, в нём установлен уже устаревший Android 7.0 Nougat без внешней оболочки. Из полезных фишек можно выделить только функцию оптимизации работы системы DuraSpeed и технологию Smart Lock, которая позволяет разблокировать смартфон голосом, при физическом контакте, нахождении в установленном вами «безопасном» месте или при подключении «безопасного» устройства.

Звук и мультимедиа

Звук разговорного динамика на хорошем уровне. Звучание основного, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Его попросту неприятно слушать даже на средней громкости. В наушниках ситуация меняется в лучшую сторону, но особой детализации ожидать не стоит.

Производительность

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии В BQ Slim установлен четырёхъядерный MediaTek MT6737 с тактовой частой 1300 МГц, 2 ГБ оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Слот под microSD есть, но объёмом только до 64 ГБ. За графику в устройстве отвечает видеочип Mali-T720 MP2. Начинки без проблем хватает для быстрого функционирования интерфейса, повседневных нужд, почти всех 2D и самых лёгких 3D игр.

Результаты тестирования в бенчмарках:

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии

Камеры

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии Фронтальный пятимегапиксельный модуль смартфона способен выдавать более или менее хорошие фото только при идеальном освещении. То же касается и тыловой камеры с разрешением 13 МП и f/2.2. Если дневные снимки не отличаются хорошей детализацией, то ночные просто совсем никуда не годятся. Это видно как из примеров, так и из теста на шумы на различных значениях ISO.

Примеры фотографий день/ночь:

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии
BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии

Тест на шумы на различных значениях ISO:

Смартфон снимает Full HD видео с частотой 30 кадров в секунду, и, как видно из примеров, качество и стабилизация изображения сильно далеки от идеала.

Примеры видео день/ночь:

Автономность

BQ-5701l Slim – отличный бюджетник с безрамочным экраном? Featured Обзоры Технологии За автономность устройства отвечает съёмный аккумулятор ёмкостью 3000 мА⋅ч, которого при умеренном использовании хватает на сутки. Функции беспроводной и быстрой зарядки отсутствуют.

 

Оценка по версии Живого Волгограда
Материалы сборки
6
Экран
5
Производительность
3
Интерфейсы и связь
7
Звук
2
Сборка
9
Дизайн
6
Цена
7
ИТОГ

Минусы:

  • Материалы сборки
  • Неактуальное ПО
  • Плохое звучание
  • Качество съёмки фото и видео
  • Отсутствие разъёма USB Type-C

Плюсы:

  • Наличие 4G
  • Яркий дисплей 18:9
  • Цена
У BQ-5701l Slim большое количество конкурентов в лице смартфонов Meizu, Xiaomi и других китайских производителей, которые за ту же цену могут предложить устройства с более качественными камерами, лучшим звуком, производительностью и материалами сборки. Но в случае, если вам нужен бюджетный основной или запасной смартфон с экраном 18:9, 4G и набором необходимых для повседневного использования функций, то BQ Slim – один из лучших вариантов.
5.6
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

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