Жителей и гостей города приглашают в эти выходные в Волгоградский региональный ботанический сад, который будет отмечать свой 15-летний юбилей. В честь этого события сотрудники учреждения приготовили увлекательную программу, которая будет интересна как взрослым, так и детям.

Праздник будет проходить в субботу, 19 мая, с 10:00 до 13:30 часов на экспозиционной площадке ботанического сада, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда, по адресу: поселок Металлургов, 68. Посетители смогут не только познакомиться с уникальными коллекциями растений открытого грунта, краснокнижными представителями флоры, узнать о работе лаборатории биотехнологии ботсада, но и принять участие в разнообразных мастер-классах, а также получить консультации у лучших специалистов-цветоводов.

Для художников будет организован пленэр «Цветы ботанического сада», а юным посетителям предложат сделать цветочный аквагрим и научат изготавливать флорариумы — небольшие композиции, помещенные в разнообразные сосуды. Все желающие смогут сделать фото на память в специально организованной фотозоне «В стиле Эко» и попробовать фиточай, приготовленный из целебных растений, выращенных в ботаническом саду.