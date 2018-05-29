В июне 2018 года авиакомпания «НордАвиа – региональные авиалинии» открывает прямые рейсы из Волгограда в самый западный город России – Калининград.

Полеты будут выполняться с 18 июня по 28 июня 2018 года по следующему расписанию:
Авиакомпания «НордАвиа» открывает прямые рейсы из Волгограда в Калининград Транспорт

Приобрести авиабилеты на регулярные рейсы «НордАвиа» на официальном сайте, в агентствах по продаже билетов Волгограда и на официальном сайте Международного аэропорта Волгоград. Наличие и стоимость уточняйте при покупке.

Узнать подробное расписание рейсов и забронировать авиабилеты можно также по телефону информационно-справочной службы «НордАвиа» +7 800 200 00 55 (звонок по России бесплатный).

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