В Волгограде состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением народного артиста Виктора Елисеева. Мероприятие будет проходить 6 июня в Центральном концертном зале.

В программе прозвучат патриотические и народные пенсии, кавер-версии и оригинальные аранжировки хорошо известных и любимых композиций. Начало концерта в 18:30. Вход по пригласительным билетам.

Отметим, что Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением Виктора Елисеева – один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск МВД России, созданый в 1973 году. За время творческой деятельности коллектив подготовил 39 концертных программ, с которыми он выступал перед военнослужащими и трудящимися страны. Ансамбль дал более 9000 концертов, на которых присутствовало свыше 27 миллионов зрителей. С 1985 года Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации руководит народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев. В Ансамбле он прошёл путь от солдата до генерала.