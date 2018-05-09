В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде будут действовать сразу несколько пешеходных зон, которые закроются для автомобилистов. Пешеходные зоны появятся там, где будут проходить массовые мероприятия. Также в этот день по специальному расписанию будет работать и городской общественный транспорт.

​

Для того, чтобы горожане и гости города 9 мая могли с комфортом принять участие в праздничных мероприятиях, на территории города с 08:00 начнут действовать сразу несколько пешеходных зон.

С 08:00 9 мая пешеходным станет пр. им. Ленина от ул. Комсомольская до ул. Кубинской, Нулевая продольная магистраль от улицы Комсомольской до улицы им. маршала Крылова до выезда на пр. им. Ленина, а также все местные проезды в указанной зоне. В этот период здесь пройдут Крестный ход и акция «Бессмертный полк», а также начнется работа интерактивных площадок на Центральной набережной. С 16:00 пешеходную зону расширят до ул. 39-ой Гвардейской для удобства болельщиков, прибывающих на финал Чемпионата России. Также в этот период будет отменен въезд на ул. Кубинскую со Второй Продольной магистрали и выезд на ул. им. Землянского с мостового перехода через Волгу.

В 10:00 9 мая на главной площади города начнется парад частей Волгоградского гарнизона. Помимо торжественного марша парадных коробок волгоградцы увидят образцы боевой техники, стоящей на вооружении Российской Армии. Для обеспечения безопасности участников и зрителей парада улицы Мира и Гагарина, примыкающие к площади Павших борцов, будут предоставлены для проезда исключительно военной техники, участвующей в параде.

С 12:00 всех желающих ждут на Верхней террасе набережной, где будет устроен солдатский привал «В лесу прифронтовом» и организована работа нескольких интерактивных площадок. В течение всего дня здесь будут звучать песни военных лет в исполнении творческих коллективов и солистов. Волгоградцы и гости города, посетившие эту площадку, смогут отведать не только традиционной солдатской каши, но и узбекский, таджикский и афганский плов. Для удобного спуска на набережную, где пройдут мероприятия, пешеходные зоны будут организованы на улицах Чуйкова от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, на набережной имени 62-й Армии от улицы Калинина до улицы 7-ой Гвардейской, ул. Краснознаменской от улицы Советской до Набережной им. 62-ой Армии. Спуститься к Верхней террасе набережной можно по ул. Володарского и ул. им. Ленина, которые станут пешеходными от улицы Советской до улицы им. маршала Чуйкова.

Также в полдень состоится одно из наиболее масштабных мероприятий Дня Победы — общероссийская акция «Бессмертный полк». Колонна стартует от Дома Павлова и пройдет по проспекту им. В.И. Ленина до Мамаева кургана. Впервые в этом году в Волгограде пройдет парад Победы «Наследники Сталинграда», в рамках которого представители патриотических молодежных организаций, клубов военно-исторической реконструкции, мотоклуба «Ночные волки» на технике военного времени, ретроавтомобилях проследуют по Нижней террасе Центральной набережной к главной сцене у Волги, где в 19:00 начнется праздничный гала-концерт «От Волги до Берлина». Завершится День Победы в Волгограде праздничным фейерверком, который в этом году запустят одновременно на Мамаевом Кургане и Набережной им. 62-ой Армии. Кроме того, на Мамаевом Кургане будет показана мультимедийная видеоинсталляция «Свет Великой Победы». По окончании салюта и инсталляции все волгоградцы по пешеходным зонам смогут добраться до остановок, откуда их заберет общественный транспорт, который 9 мая перейдет на особый режим работы.

Для удобства гостей города, желающих приехать в Волгоград на личном автотранспорте, а также для всех волгоградцев на указанный период организованы бесплатные перехватывающие парковки, расположенные у ТРЦ «Комсомолл» и ТРЦ «Ашан» в Дзержинском районе, а также на ост. Хлебозавод в Тракторозаводском районе. С перехватывающих парковок волгоградцев до мест назначения доставят специальные шаттлы — дополнительный транспорт будет работать в режиме экспресса. 9 мая жителей и гостей города будут развозить порядка 100 комфортабельных шаттлов.

Для обеспечения безопасности стоянка вдоль проспекта им. Ленина, а также на площадках возле ТРК «Европа сити молл» и Дворца спорта, входящих в территорию пешеходной зоны, будет отменена – автовладельцам необходимо убрать личный транспорт с этих территорий до 00:00 8 мая. После этого времени брошенные владельцами автомашины будут перемещены на специальные стоянки. Подобная практика обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе спортивных, реализуется во всех крупных городах мира.

Пешеходными зонами смогут воспользоваться и многочисленные болельщики, уже прибывающие в Волгоград на финал Чемпионата России по футболу. Жители расположенных рядом со стадионом домов по-прежнему смогут проехать на личном транспорте к местам проживания.