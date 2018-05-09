И вновь в день празднования Дня Победы волгоградцы соберутся вместе, чтобы почтить память своих ушедших героев и пройти по улицам города. «Бессмертный полк» пройдет по Волгограду 9 мая. Начало шествия в 12:00 от Дома Павлова со стороны площади Ленина.

Как сообщают организаторы, участники «Бессмертного полка» проследуют по проспекту Ленина к подножию Мамаева Кургана, далее совершат восхождение к вершине.

Для участия в шествии Бессмертного полка в Волгограде никакая регистрация не требуется. Прийти и почтить память о своих родственниках приглашаются все желающие. Для шествия необходимо изготовить штендер с портретом вашего героя. Строгих требований к портретам нет, вы можете самостоятельно изготовить такой или обратиться в одну из фирм, которые занимаются печатью и изготовлением штендеров для Бессмертного полка. Список фирм вы сможете найти в нашей статье: Где в Волгограде можно изготовить штендер для участия в шествии «Бессмертного полка»?