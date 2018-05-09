9 мая во время проведения крупных массовых мероприятий для удобства горожан будут работать свыше 400 единиц общественного транспорта, также будут скорректированы схемы движения маршрутов. Наряду с транспортом, работающим в усиленном режиме, перевозить волгоградцев и гостей города будут также специальные автобусы-шаттлы. Время их работы скорректировано с графиком праздничных мероприятий, одним из которых станет акция «Бессмертный полк». По окончании шествия для его участников от остановки «Мамаев Курган» на 2-й Продольной магистрали будут специально организованы дополнительные автобусные маршруты. Вечером многочисленных зрителей к стадиону «Волгоград Арена» доставят порядка 100 комфортабельных шаттлов, этот же транспорт вывезет болельщиков после окончания матча.

В связи с прохождением в городе свыше 20 праздничных мероприятий, в том числе крестного хода и акции «Бессмертный полк», волгоградцев и гостей города общественный транспорт довезет до центра Волгограда. Далее будут введены пешеходные зоны для обеспечения удобства и безопасности участников мероприятий. С южных районов города 9 мая для волгоградцев будут работать автобусы по маршрутам №№ 2, 55 и 77. Также будут усилены маршруты с северной стороны, это направления №№20, 21 и 25. Они в этот день заменят автобусный маршрут №95.

После окончания акции «Бессмертный полк» для ее участников от остановки «Мамаев Курган» на Второй продольной магистрали будут организованы дополнительные маршруты автобусов. С 14:30 до 16:00 комфортабельный транспорт №S3k будет перевозить волгоградцев в сторону центра до остановки на пересечении улиц Комсомольская и Набережной им. 62-й Армии. Также организован трансфер в северную часть города до перехватывающей парковки «Тракторная» рядом с остановкой «Хлебозавод».

Троллейбусы №10 и №15а до 10:00 будут работать в обычном режиме. После этого времени электротранспорт продолжит работу по укороченным маршрутам от остановок «Землячки» и «Больничный комплекс» до «Ул. Новороссийская» и от остановки «Пл. Куйбышева» до «Ул. Краснознаменская».

Троллейбусы №9 и №12 с 13-00 станут следовать от Спартановки до нового разворотного кольца на пл. Возрождения. Всего в этот день на данные маршруты выйдут порядка 45 троллейбусов с интервалом движения 3-4 минуты. Вечером, с окончанием праздничных мероприятий на Мамаевом кургане и завершением финального матча Кубка России, эти маршруты усилятся еще 10 единицами. Также с 21:00 троллейбус №9 начнет курсировать от остановки «Ул. Бакинская» до «Пл. Куйбышева».

Движение скоростного трамвая линий СТ-1 и СТ-2 до 16:00 сохранится без изменений – все желающие посетить праздничные мероприятия в центре города с комфортом доберутся до места назначения. Начиная с этого часа и до 00:00 трамваи переходят на челночный режим в границах станций «Ельшанка» и «ТРК «Европа Сити Молл». Число электротранспорта также увеличится — на линию выйдут около 40 вагонов, интервал их движения не будет превышать 2-3 минут.

В праздничный день для сокращения интервала движения скоростного трамвая станция Пионерская работает до 10:00, после этого часа посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на соседних станциях «Комсомольская», «Площадь Чекистов» и «Профсоюзная». Перед подземными станциями метротрама «Пл. Ленина» и «Комсомольская» для удобства пассажиров с 16:00 до 00:00 будет организовано регулирование потоков с помощью фан-барьеров.

9 мая из Красноармейского района в центр города волгоградцы смогут с комфортом добраться и с помощью электропоездов. Дополнительные рейсы электричек введены специально под начало и завершение массовых мероприятий. Так, для желающих посмотреть парад на площади Павших борцов от станции «Шпалопропитка» отправятся два электропоезда, время отправления 6:34 и 7:35. На железнодорожном вокзале электрички остановятся в 7:35 и 8:35 соответственно. Конечной остановкой поездов станет «Тракторная-Пасс.»

Для участия в акции «Бессмертный полк» жителей южных районов города доставят дополнительные электропоезда, которые отправятся от станций «Южная» в 8:20 и «Шпалопропитка» в 10:10 и 12:16. В обратном направлении электрички отходят от остановки «Тракторная-Пасс.» до «Шпалопропитки» в 11:59, 14:03, 14:35 и 15:22.

В 19:00 на стадионе пройдет финальный матч Кубка России по футболу. Ожидается порядка 45 тысяч болельщиков. По уже сложившейся традиции во время проведения крупных общественно-массовых мероприятий для обеспечения безопасности и комфорта участников и зрителей мероприятия остановка и стоянка транспорта будет осуществляться в специально отведенных местах. Болельщикам рекомендуется воспользоваться городским общественным транспортом, а тем, кто все же решит приехать на личном автомобиле, оставить его на перехватывающих парковках и далее пересесть на муниципальный транспорт.

В этот день от 3 перехватывающих парковок с 14:00 будут работать автобусы-шаттлы. Всего планируется порядка 100 машин по спецмаршрутам.

Так, шаттл S1 начнет ходить от остановки «Аэропорт» с заездом в поселок «Гумрак», через перехватывающую парковку у ТЦ «Ашан» до «ТЦ «Европа Сити Молл». Шаттлы продублируют остановки автобуса №6, поэтому было принято решение объединить эти направления в один маршрут S1. При этом интервал движения общественного транспорта сохранится на привычном для пассажиров уровне в 15-20 минут.

Шаттлы S2 будут двигаться по маршруту «ТЦ «Европа Сити Молл» – «Ж/д вокзал». Маршрут S3 «ТЦ «Европа Сити Молл» – перехватывающая парковка «Тракторная» пройдет через стоянку у ТЦ «Комсомолл». Все автобусы будут отправляться от конечных пунктов по мере загрузки, интервальность движения составит порядка 15 минут. После 21:00, когда окончится матч, трансферы начнут отправляться от конечных пунктов каждые 3 минуты. Поездки в шаттлах жители и гости Волгограда смогут оплатить согласно установленным городским тарифам. На них также будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна».

Такси будут высаживать и забирать пассажиров на парковочной зоне у ТРЦ «Европа Сити Молл». Остальной общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме.

Дополнительные рейсы электропоездов предусмотрены и на время финальной игры на Кубок России. Для болельщиков к началу вечернего матча организованы 3 дополнительных маршрута от станции «Шпалопропитка» до «Тракторная-Пасс.» в 15:49, 16:41 и 17:29. Маршрут от станции «Краснооктябрьская» до «Волгоград-1» отправится в 17:19. После окончания матча зрителей будут ждать поезда на станции «Мамаев курган» со временем отправления в 21:30 и 21:50. После салюта на Центральной набережной от станции «Волгоград-1» до станции «Шпалопропитка» волгоградцев отвезет электричка в 22:40.