«Концессии теплоснабжения» напоминают управляющим организациям, что поверку общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепловой энергии нужно провести до начала отопительного периода. В 2018 году поверки ожидают 800 теплосчетчиков. В случае несвоевременной поверки начисления жителям будут производиться по среднемесячному объему потребления.

Обслуживающие жилой фонд управляющие организации, согласно законодательству, обязаны обеспечить надлежащую работу общедомовых приборов учета тепловой энергии, в том числе их поверку. Поверка – обязательное мероприятие, направленное на подтверждение работоспособности ОДПУ, ее периодичность прописана в паспорте каждого теплосчетчика и, как правило, должна осуществляться раз в 4 года.

В 2018 году очередной поверки ожидают 800 общедомовых приборов учета тепла. Со своей стороны «Концессии теплоснабжения» напоминают управляющим организациям о необходимости своевременного проведения данной работы и недопустимости осуществления поверки в отопительный период.

О проведенной поверке УК и ТСЖ должны письменно уведомить ресурсоснабжающую организацию. Затем в течение 15 дней теплоснабжающая организация обеспечивает ввод поверенного счетчика в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим актом. В случае выявления специалистами «Концессии теплоснабжения» нарушений, допущенных при поверке, управляющая организация обязана их устранить. После этого прибор снова принимается в качестве ОДПУ.

Теплосчетчик, не прошедший поверку, считается неисправным. Соответственно, если УК и ТСЖ не выполняют свои обязательства, то с момента, как срок поверки ОДПУ истек, начисления жителям за тепло, согласно Постановлению № 354 Правительства РФ, будут производиться по среднемесячному объему потребления тепловой энергии — в течение трех месяцев, а далее — по нормативу.

Важно, что без поверки общедомовых узлов учета паспорт готовности многоквартирного дома к зиме управляющим организациям выдаваться не будет. О несоблюдении графика поверки «Концессии теплоснабжения» будут сообщать в Инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. В свою очередь факт нарушения сроков поверки теплосчетчиков может расцениваться органами государственного жилищного надзора как нарушение лицензионных требований.