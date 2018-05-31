Волгоградские ученые могут стать обладателями государственных научных грантов. Авторы десяти лучших работ, направленных на социально-экономическое развитие Волгоградской области, получат гранты в размере 500 тысяч рублей.

Комиссия по предоставлению государственных научных грантов Волгоградской области утвердила список заявок, допущенных к участию в конкурсе в 2018 году. В числе претендентов – 44 проекта. Волгоградские ученые представили свои разработки в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, в сферах транспортного обслуживания, труда и занятости населения и многих других.

Так, например, жюри предстоит оценить методику экспресс-диагностики состояния миокарда у спортсменов; идеи по созданию прототипа цифровой платформы для сетевого взаимодействия между профессиональными и бизнес-сообществами региона; анализ цитогенетических маркеров эффективности терапии хронического лимфолейкоза; разработку системы дистанционной реабилитации верхних конечностей и тренировки мелкой моторики на базе контроллера Leap Motion; формирование методики оценки качества традиционных и инновационных технологий социального обслуживания и медицинской помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам; создание пожаробезопасных стеклоконструкций для промышленного и гражданского строительства; производство комбайна для уборки плодов бахчевых культур и другие проекты.

Итоги конкурса подведут до конца текущего года. Авторы десяти работ, имеющих наибольшую научную и практическую значимость для социально-экономического развития региона, получат гранты в размере 500 тысяч рублей для финансового обеспечения затрат на проведение научных исследований или опытно-конструкторских работ.

Отметим, что в Волгоградской области ученые получают широкую государственную поддержку для своих изысканий. Помимо научных грантов они могут претендовать на получение премий в сфере науки и техники. Кроме того, финансовая поддержка осуществляется в рамках совместных конкурсов с федеральными научными фондами, в том числе Фондом содействия инновациям.

Совокупный объем оказанной финансовой поддержки научным и инновационным проектам в 2017 году составил порядка 80 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году волгоградский регион впервые привлек федеральные средства на развитие инновационной инфраструктуры — двух центров молодежного инновационного творчества. В 2018 году сеть ЦМИТ расширится: появятся центры по направлениям «Бионика и нейротехнологии» и «Биомедицина».