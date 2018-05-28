27 мая в Волгограде возле музея «Россия – Моя история» на берегу Волги состоялся большой семейно-спортивный праздник «Зеленый марафон». В празднике приняли участие свыше 2000 жителей региона.

««Зеленый марафон» уже стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В Волгограде «Зеленый марафон» проходит уже в седьмой раз, в этом году – совместно с Фондом Елены Исинбаевой», — отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

Открыл мероприятие и дал напутственное слово перед стартом олимпийский чемпион из Волгограда по гребле на каноэ Максим Опалев. Традиционно для спортсменов и любителей была организована дистанция на 4,2 километра. 500 первых участников, преодолевших дистанцию, стали обладателями памятных медалей. Всего в марафоне приняли участие 750 человек. Принять участие в забеге смогли все желающие, в том числе люди с инвалидностью.

Победители марафона получили дипломы и медали из рук организаторов. Первое место среди мужчин завоевал Александр Кустов 1992 г.р. с результатом 11.15,0; второе место — Георгий Степанов 1999 г.р., его результат — 11.25,0; третье место – Александр Хрещатый 1986 г.р. с результатом 11.45,0. Среди женщин победительницей забега стала Александра Петрова 1999 г.р., ее результат — 12.50,7; серебро завоевала Нина Чайкина 1991 г.р. с результатом 12.59,0 и бронза досталась Александре Ереминой 2003 г.р., она показала результат 14.05,0.

Кроме того, в этом году волгоградцев ждало море ярких активностей и позитива: выступления спортивных, музыкальных и танцевальных коллективов, трогательный зоопарк, аниматоры, аквагрим, батут, игровые зоны, Музей занимательных наук Эйнштейна, приятные сюрпризы от партнеров, а также социальные акции. В этом году волгоградцы большинством голосов высказались за социальную акцию в поддержку развития спорта, благотворительные средства были переданы в Фонд Елены Исинбаевой. Веселой фишкой праздника стала забавная crazy-эстафета для всей семьи «Мама, папа, я», символизирующая рыбалку.