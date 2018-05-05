Для кого-то лето — период отпусков, для других — время напряженной работы. И тем, и другим хорошо бы пересмотреть свои расходы на связь. Мы подготовили для вас несколько полезных советов, которые помогут сделать общение по мобильному телефону более выгодным.
1. Выбирайте тариф, идеально соответствующий вашим потребностям
Это, пожалуй, основной совет для любого пользователя, желающего сэкономить на связи. Выберите тариф, где вы будете платить только за услуги, которыми действительно пользуетесь. Порой выбрать оптимальное предложение для себя достаточно сложно. Как правило, когда вы выбираете тариф, где включен большой объем интернет-трафика, провайдер предлагает вам тариф, где одновременно увеличивается количество минут и SMS, даже если они вам не нужны.
Если вы мало общаетесь, но много пользуетесь мобильным интернетом, просто уменьшите в своем личном тарифе количество минут и увеличьте количество гигабайтов. Или наоборот. При этом цена скорректируется автоматически. Если вы не рассчитали свои потребности, и у вас остались минуты или гигабайты интернета, не переживайте — вы встретитесь с ними в следующем месяце без доплат или сможете обменять неиспользованные минуты на гигабайты по курсу «100 минут = 1 гигабайт» или «1 минута = 10,24 мегабайт».
2. Смена оператора по технологии MNP
Эра «мобильного рабства» давно закончилась, и этим нужно пользоваться. Если вы чувствуете, что ценовая политика вашего оператора «тяжеловата», стоит перейти к другому, более сговорчивому и клиентоориентированному партнеру, сохранив при этом свой номер. Сделать это несложно – достаточно с паспортом обратиться в салон связи оператора той сети, куда Вы хотите перейти с сохранением номера.
3. Местные SIM-карты для путешественников
Задумали путешествие заграницу? По приезду купите местную SIM-карту! Это значительно сократит расходы на связь. Если же планируете общаться со своего номера, обязательно заранее изучите роуминговые условия разговоров в данной стране. А если Вы путешествуете по России, обратите внимание на пакетные тарифные планы линейки «Мой Tele2». Одно из важных преимуществ – интернет в путешествиях по всей стране тарифицируется также, как дома. Таким образом, вы не понесете дополнительных расходов, например, сверяясь с онлайн-картами или отправляя фотографии в соцсети.
4. Пользуйтесь онлайн-мессенджерами
Каждый из популярных онлайн-мессенджеров предоставляет возможность бесплатно звонить и отправлять сообщения. Это существенно экономит расходы, если вы выбираете тариф с достаточно большим пакетом интернет-трафика или используете WI-FI. P.S. Лето — самое время попробовать что-то новое и эффективно сократить расходы на связь, чтобы больше средств оставалось для приятного времяпровождения. Удачных каникул и выгодных звонков вам!
Важно, что почти во всех вариантах настройки тарифов линейки «Мой Tele2» пакет интернета не будет расходоваться на социальные сети и мессенджеры. Вы сможете безлимитно пользоваться Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниками», а также мессенджерами WhatsApp, Viber и «ТамТам».
5. Подключайте дополнительные сервисы для путешествий
Если вы часто передвигаетесь по России или планируете отпуск, подключите дополнительные опции и без ограничений пользуйтесь «Яндекс.Навигатором», «Яндекс.Картами» и «Яндекс.Транспортом», а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq.
P.S.
Лето — самое время попробовать что-то новое и эффективно сократить расходы на связь, чтобы больше средств оставалось для приятного времяпровождения. Удачных каникул и выгодных звонков вам!