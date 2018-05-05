Это, пожалуй, основной совет для любого пользователя, желающего сэкономить на связи. Выберите тариф, где вы будете платить только за услуги, которыми действительно пользуетесь. Порой выбрать оптимальное предложение для себя достаточно сложно. Как правило, когда вы выбираете тариф, где включен большой объем интернет-трафика, провайдер предлагает вам тариф, где одновременно увеличивается количество минут и SMS, даже если они вам не нужны.



Если вы мало общаетесь, но много пользуетесь мобильным интернетом, просто уменьшите в своем личном тарифе количество минут и увеличьте количество гигабайтов. Или наоборот. При этом цена скорректируется автоматически. Если вы не рассчитали свои потребности, и у вас остались минуты или гигабайты интернета, не переживайте — вы встретитесь с ними в следующем месяце без доплат или сможете обменять неиспользованные минуты на гигабайты по курсу «100 минут = 1 гигабайт» или «1 минута = 10,24 мегабайт».