В Международный день защиты детей в Волгограде состоится большой городской праздник. Для юных волгоградцев будут работать десять интерактивных игровых площадок. Они расположатся у реки Волги на просторной благоустроенной территории у выезда с Нулевой продольной магистрали на улицу им. Маршала Крылова. Детей ждут зажигательные конкурсы и игры, мастер-классы, выступления детских творческих коллективов. Праздник будет проходить 1 июня с 18:00 до 21:00.

Организаторами мероприятия выступили сразу пять структурных подразделений администрации Волгограда: департамент по образованию, комитет по культуре, комитет по взаимодействию с гражданским обществом, комитет молодежной политики и туризма и комитет по физической культуре и спорту.

Праздник начнется с концерта с участием детских коллективов ГДЮЦ, учащихся городских спортивных и музыкальных школ, школ искусств, воспитанников школы юных моряков. В это же время для детей начнут работать специальные игровые зоны.

На одной из площадок профессиональный художник будет проводить мастер-классы по технике спрей-арт – разновидности граффити, когда рисунки и надписи наносятся с помощью аэрозольной краски. Мастер подробно объяснит ребятам, в чем состоит техника спрей-арта. Желающие смогут попробовать себя в написании картин в этом стиле.

Еще одну площадку организует «Музей Эйнштейна». Участников праздника пригласят на выставку интерактивных экспонатов музея, а общаться с юными волгоградцами будет сам гениальный физик-теоретик Альберт Эйнштейн в виде ростовой куклы.

Студия «Ералаш» на собственной игровой зоне, оформленной воздушными шарами, проведет со всеми желающими фотосессию, а также кастинг-конкурс талантов, участники которого получат сертификаты на мастер-класс по актерскому мастерству, сценическому движению и речи.

На площадке под названием «Настольные игры» будут установлены 4 больших стола, где волгоградцы смогут оценить свои силы в «Большом твистере», «Дженге» и других играх.

Самых юных ждет анимационно-развлекательная программа «В формате детских открытий» с аквагримом, батутами, ростовыми куклами известных мультипликационных персонажей и воздушными шарами. На всех тематических площадках участников и победителей конкурсов и соревнований ожидают сладкие сюрпризы.

Кроме того, у всех участников большой праздничной программы будет возможность принять участие в фестивале воздушных змеев, в интеллектуальных турнирах, соревнованиях велосипедистов и роллеров. Завершится праздник красочным фейерверком.

Не забыли организаторы и о праздничной торговле. Для детей и их родителей будут организованы торговые палатки со свежей выпечкой и сладкой ватой.