Во время празднования Международного дня защиты детей в центре города будет временно ограничено движение транспорта. Напомним, что вдоль Волги у выезда с Нулевой продольной магистрали на улицу им. Маршала Крылова будут работать десять интерактивных игровых площадок.

Пешеходный режим будет действовать с 07:00 до 22:00 1 июня на Нулевой продольной магистрали от улицы 7-ой Гвардейской до улицы маршала Крылова. Пешеходной на время праздника станет и улица Землянского от выезда с мостового перехода до набережной.