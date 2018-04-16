В конце апреля в Центральном и Краснооктябрьском районах на некоторых улицах будет приостановлена подача газа. Об этом информирует ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Так, 26 апреля с 06:00 до 21:00 будет приостановлена поставка газа потребителям Центрального и Краснооктябрьского районов Волгограда, проживающим по следующим адресам:

Центральный район: • пр. Ленина, 53, 55, 56, 58, 58/1, 60, 60/1, 62, 62/1, 64, 64/1, 66, 68, 68а, 70, 70а, 70б, 78а; • ул. Глазкова, 4, 5, 13, 15, 23, 23а, 27; • ул. Дымченко, 8, 10, 12, 14, 18, 18а, 20; • ул. Чуйкова, 71. Краснооктябрьский район: • ул. 2-я Горная, 1, 5, 7, 9; • ул. 2 Малая, 5, 5б, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 27; • ул. Малая, 2, 3 ,4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 12/1, 13, 15; • ул. Обороны Одессы, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12; • пер. Малый, 2; • ул. Касимовская, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 24, 26; • ул. Стрелковая, 1, 2, 3, 3а, 3/3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25а, 26, 27, 30, 31, 31а, 31/1; • ул. Снайперская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 20, 21, 22а, 22б, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37; • ул.Техническая, 1, 1а, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12, 12а, 14, 14а, 15, 17, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68. • ул. Кубинская, 1, 1а, 2, 4, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 27, 28, 28б, 30, 32, 33, 33/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 42, 42а, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 76а, 86, 88; • ул. Черноярская, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 36б, 37, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/2, 59, 60, 60а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 78, 78а, 80, 80а, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100; • ул. Обороны Севастополя, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 39, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48а, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 65в, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77; • ул. Обороны Ленинграда, 42, 49; • пер. Транспортный, 18, 39, 41, 45, 47, 49; • ул. Волочаевская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8/1, 8/2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21б, 23, 24, 24а, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35а, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 60; • пер. Волочаевский, 3, 9; • ул. 2-я Волочаевская, 5а, 5б, 6, 8, 10, 22; • ул. Мичурина, 1, 2, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 37, 39, 38а, 40, 41, 42б, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; • ул. Лермонтова, 26; • ул. 2-я Лермонтова, 10, 12, 20; • ул. Ушинского, 1, 5, 7, 13; • пер. Мамаевский, 2, 3, 5, 7, 8; • ул. Мамаевская, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 23, 26, 31, 34, 34/1, 35, 37, 39, 41, 42, 44; • ул. Чайковского, 1, 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38; • ул. Возрождения, 14. Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование. Телефоны для справок: 54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Центрального района), 73-94-35, 73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района), 93-11-91 (справочная служба).