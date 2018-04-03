Платежный документ за март 2018 года жители многоквартирного жилого фонда Волгограда получат в обновленном, более удобном для потребителей формате. С марта этого года меняется внешний вид квитанции для оплаты коммунальных услуг для жителей многоквартирных домов, получающих платежные документы от АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Новый, современный формат квитанции будет понятен и привычен для абонентов, поскольку по внешним характеристикам схож с платежными документами других ресурсоснабжающих организаций, выставляющих счета жителям города.

Теперь все сведения в новой квитанции представлены в вертикальном виде, а место для размещения персонифицированной информации увеличилось. Так, например, житель будет проинформирован, если не переданы показания ИПУ, также возможны дополнительные пояснения по сумме произведенных перерасчетов, корректировке начислений и другая важная информация. Размер квитанции изменился до 203*330 мм, тогда как существующая квитанция имела размер 210*297 мм; появилось дополнительное место для размещения информации на оборотной стороне. Сама «оборотка» будет полноцветной, с возможностью выделения важной информации, например, об акциях компаний.

Новый платежный документ станет более удобным и понятным для жителей за счет улучшенной визуализации отрывной части с показаниями индивидуальных приборов учета и рациональной компоновки блока информации об оплатах и начислениях абонента. Сведения о местонахождении ближайшего к жителю абонентского участка на новой квитанции вынесены отдельным блоком.

Все квитанции будут в законвертованном виде, персональная информация абонента, включая суммы начислений, будет скрыта от несанкционированного доступа, что позволяет полностью сохранить конфиденциальность сведений в платежном документе в соответствии с законодательством.

Отметим, печать новых квитанций происходит без увеличения затрат управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а значит, и населения. Департамент жилищно-коммунального хозяйства города поддержал переход на новый формат платежного документа. В целом, представление информации о начислениях и задолженности за услуги становится более наглядным и информативным.

Напомним, жители частного сектора Волгограда получают квитанции по холодному водоснабжению, вывозу твердых бытовых отходов и найму уже в новом формате с января этого года.