«Билайн» проводит акцию «Персональная экономия до 10 тыс. рублей при покупке смартфона» в салонах и интернет-магазине «Билайн», в рамках которой клиенты смогут получить скидку на покупку смартфона и кэшбек за услуги связи.

С 18 апреля по 31 августа 2018 года абоненты «Билайн» могут получить персональное предложение на покупку смартфона от популярных брендов на специальных условиях, а также возможность получать в течение 9 месяцев кэшбек в размере 20 — 30% от расходов на оплату услуг связи.

Персональные предложения основаны на индивидуальных предпочтениях каждого конкретного клиента с точки зрения выбора устройств и услуг связи. В рамках акции с помощью аналитических моделей для абонента формируются индивидуальные условия на покупку одной или нескольких подходящих моделей смартфонов из более 60 устройств, а также подбирается удобный тариф.

Скидка при покупке смартфона в рамках акции составляет до 20% в зависимости от модели и действует при оплате полной стоимости устройства. Чтобы получать кэшбек на услуги связи, клиенту надо приобрести в рамках акции смартфон и перейти на тариф, рекомендованный в персональном предложении. Кэшбек начисляется бонусными рублями, которые являются скидкой на оплату услуг связи.

Клиенты смогут получить персональные предложения в собственных офисах продаж «Билайн», по СМС, электронной почте, в мобильном приложении «Мой Билайн», а также на сайте, а воспользоваться — в салонах и интернет-магазине «Билайн». В акции могут принять участие действующие абоненты «Билайн» и новые — при оформлении сим-карты.

Более подробную информацию об акции можно найти на сайте www.beeline.ru.