В ближайшую субботу в Волгограде вновь пройдет акция «Диспансеризация выходного дня», приуроченная к Всемирному дню здоровья. Отметим, что с начала 2018 года в нерабочий день смогли проверить свое здоровье уже более десяти тысяч человек.

Диагностику можно пройти с 8:00 до 14:00 бесплатно и без предварительной записи в волгоградских поликлиниках № 1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также в амбулаторно-поликлинических отделениях больниц скорой помощи № 7 и 15. Во время обследования участникам акции сделают анализ крови, измерят артериальное давление, выполнят электрокардиографию, флюорографию, проверят глазное дно и ряд других исследований, также каждый сможет получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению его развития.

Напомним, диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациент посещает терапевта и проходит необходимые обследования. Если по их результатам выявляют хронические заболевания или подозрение на патологию, то врач дает направление на дополнительный осмотр — второй этап диспансеризации.