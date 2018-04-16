Уже в ближайшие выходные Волгоградская область присоединится к ежегодной социально-культурной акции «Библионочь». Это масштабное сетевое событие общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности литературы как исторического национального проекта России будет проходить уже в седьмой раз. Во время акции более 200 библиотек Волгоградской области в творческом партнёрстве с домами культуры, музеями, галереями и клубам распахнут свои двери для посетителей и нарушат традиционную тишину своих читальных и электронных залов.

В этот раз «Библионочь-2018» пройдёт в ночь с 20 на 21 апреля под единым названием «Магия книги».

Сеанс настоящей магии обещает своим гостям Библиотечно-информационный центр г. Фролово, ведь виновником всех необыкновенных событий в библиотеке 20 апреля будет сам мастер интриги и перевоплощения, знаток человеческих душ – Михаил Булгаков. Герои его знаменитого романа «Мастер и Маргарита» пригласят всех желающих поучаствовать в интересном квесте. Фантастический мир предстанет перед посетителями Центральной библиотеки Новониколаевского муниципального района и Центральной межпоселенческой библиотеки им. Н.Ф. Рыбалкина с. Ольховка, при этом последняя проведёт молодёжный конкурс выразительного чтения отрывков фантастических и мистических произведений «Открой рот». В библиотеках г. Михайловки пройдёт «Ночь литературных удовольствий», в Калачевской межпоселенческой центральной библиотеке — литературный квест «Книжные острова сокровищ», а в Иловлинской межпоселенческой центральной библиотеке — акция «Наполненные магией страницы». «Лучше книг могут быть только книги», — считают библиотекари Централизованной городской библиотечной системы г. Камышина, которые предложат гостям рассказать о своих любимых книгах, принять участие в поэтическом марафоне «Слово – автору» и стать зрителями театральной зарисовки из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», созданной силами творческой интеллигенции городского округа.

В формате «БиблиоСумерек» юных волгоградцев приглашает Волгоградская областная детская библиотека, которая подарит незабываемый библиотечный праздник «Магический КнигоПарк». Для младших участников праздника будут работать магические книжные аттракцион: Дом с колокольчиками; Пещера Людоеда; Гостиная у Мухи Цокотухи. Магический КнигоПарк 12+ предложит посетителям пройти по необычной поэтической аллее, где разместились загадочная Стихорусель, таинственная Комната рифм и волшебная Сочиняй-мастерская.

Централизованная система детских библиотек г. Волгограда приглашает на праздник «Футбол объединяет мир!». Волгоградцев ждёт мастер-класс по коллективной аппликации с последующим посвящением в «болельщики», футбольная зарядка «По плечу победа» и виртуальная экскурсия «По футбольному Волгограду». Сюрпризом для всех гостей станет выступление команды по чирлидингу и чир-спорту. Все желающие смогут принять участие во флешмобе, выучить простые движения со специальной атрибутикой. А для самых маленьких гостей подготовлено театральное представление «Шапокляк с друзьями собирается на чемпионат». Футбольную тему также выбрали библиотекари Среднеахтубинской межпоселенческой центральной библиотекой, решившие организовать Библиоматч «Магия футбола и книг – читателей объединила вмиг».

Году Японии будут посвящены мероприятия Волгоградской областной библиотеки для молодёжи: квест «Городские легенды Японии», знакомство с национальным японским костюмом, мастер-класс по искусству бумажной пластики и секретам японской кухни. Также в Библиотеке для молодёжи состоится акция «Поэтический эксперимент», встреча с художником Михаилом Ясеновцом «Волшебство на кончиках пальцев», киномарафон, фаер-шоу «Огненный дракон» и многое другое. Традиционная японская чайная церемония пройдёт и в Центральной библиотеке Волгограда. Не останется без внимания и русская чайная церемония. В Новоаннинской межпоселенческой библиотеке, которая объявляет о чайной тертулии «НеобыЧайно интересно», можно будет не только вкусить поэтический экспромт «Цветаевский пирог», но и получить чайные знания и стать победителем викторины.

В Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых состоится праздник «Магия книги и театра». Посетителей библиотеки ждут встречи с артистами ведущих волгоградских театров, погружение в тайны театральных профессий, знакомство с выставкой рисунков «Театр и книга глазами ребёнка», музыкальный салон «Мир детства в русской музыке XIX века» из цикла вечеров «Звучащие шедевры», тематические странички «Театральные байки», «Самые знаменитые книги о театре», «Пища для души».

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» акция «Библионочь» состоится 21 апреля. В течение всего дня гости музея смогут посетить детскую книжную выставку немецкой литературы «Иногда я бываю волшебником», состоится подведение итогов литературного конкурса «Сарепта в стихах и прозе», пройдёт экскурсия «Подземелья Старой Сарепты», любителей поэзии ждут в литературной гостиной «Пергаменты Старой Сарепты», а также состоится премьера нового квеста «Ведьмина сказка», который музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил специально в честь всероссийской акции «Библионочь-2018».

Общероссийская акция «Библионочь» пройдёт в России в седьмой раз, именно поэтому действо в Волгоградской библиотеке им. М. Горького состоится под названием «Магия книги. Глава 7». Традиционно мероприятия акции пройдут на всех четырех этажах величавого здания, откроются двери книгохранилища, и гости смогут узнать том, что находится за «семью печатями», совершив «Путешествие в царство её Величества книги». Для самых юных гостей будет работать выставка экспонатов «Музея занимательных наук Эйнштейна», детская комната «Семеро по лавкам» и состоится музыкальный спектакль «Дядюшка Улитка». А самых стойких взрослых гостей ожидают Лавкрафтские чтения «Семь ужасов Говарда Лавкрафта» и литературоведческая лекция «Чехов и Экзюпери: волшебство и абсурд». На 2-м этаже Горьковки традиционно развернётся площадка для проведения мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, а интеллектуальные игры будут представлены квестом «Семь встреч с Тургеневым» и баттлом «Книжная битва: семиборье». Электронный читальный зал превратится в фантастическую площадку, на которой будет осуществлен показ сферических мини-фильмов мобильного планетария VolgoDome, состоятся демонстрация и соревнования роботов, мастер-классы по созданию 3D книги. Именно в «Библионочь» состоится подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса «Седьмое чувство» призами и дипломами.

Сводный перечень всех организаций-участников «Библионочи-2018» будет опубликован на сайте Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького. Отметим, что своё участие в акции уже обозначили библиотеки гг. Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Фролово, а также Городищенского, Дубовского, Еланского, Калачевского, Киквидзенского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Ольховского, Палассовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского, Урюпинского, Чернышковского и других районов.

Интерес к «Библионочи» в Волгоградской области традиционно высок. Если в 2012 году только 77 библиотек Волгоградского региона впервые распахнули свои двери для более 7,8 тыс. участников мероприятия, то в последующие годы количество библиотек, принимающих участие в проекте, постоянно росло. Так, в 2013 году в Волгоградской области было уже 167 библиотек-участниц «БиблиоНочи», в том числе 14 детских и 111 сельских библиотек, а посетили мероприятия акции более 10,3 тыс. жителей региона. В 2014 году в акции приняли участие уже 210 библиотек, в том числе 127 сельских и 19 детских. Более 16,1 тыс. жителей региона приняли участие в самых разнообразных мероприятиях. В 2015 году, в Год литературы, 214 библиотек, из них 20 детских, напомнили более 18 тыс. своих посетителей о важности чтения. В 2016 году к акции присоединились 226 библиотек, в том числе 163 сельских библиотеки и 38 детских. Участниками данного события стали 15,6 тыс. человек. В прошлом году «Библионочь» прошла так же в 226 библиотеках региона, в акции приняли участие более 15,5 тыс. жителей Волгоградской области, в том числе более 3,8 тыс. гостей посетили сельские библиотеки.