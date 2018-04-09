На минувшей неделе в ходе оперативного совещания в Еланском районе было отмечено, что в Саратовской области повышается уровень воды в реках Терса и Медведица. В связи с этим Жирновский район может попасть в зону подтопления.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на данный момент в зоне подтопления находятся территории Иловлинского, Фроловского, Михайловского, Новоаннинского, Еланского и Киквидзенского районов. Наиболее сложная ситуация — в Еланском, а также в Новоаннинском районах. В остальных районах, которые ранее были подтоплены (Новониколаевский, Киквидзенскмй, Михайловский и Фроловский), наметилась тенденция к стабилизации. В других муниципалитетах фиксируются незначительные подтопления, в основном, придомовых территорий. Так, в Иловлинском районе вода идёт на спад, дома не подтоплены. Также стабилизировался уровень реки Бузулук. В настоящее время идёт передислокация сил и средств группировки по ликвидации последствий паводка в районы, где сложилась наиболее сложная обстановка.

Специальные комиссии уже начали работу по обследованию домов для определения размеров ущерба и оказания материальной помощи.

Также во время совещания было решено направить дополнительные формирования в Новоаннинский район, а также быть готовыми к усилению в Жирновском районе.