В этом году обещают привести в порядок зеленые насаждения вдоль трасс, расположенных в Волгоградской области. Как поясняют в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рамках природоохранной акции «Зеленые дороги области-2018» защитные лесополосы, расположенные вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения, будут приведены в должный вид.

Акцию организует комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Ее задача — не только улучшение эстетического вида лесных насаждений вдоль главных магистралей региона, но и активное вовлечение в работу по благоустройству жителей, а также повышение степени их ответственности за окружающую среду.

К проводимым в рамках акции «Зеленые дороги области-2018» субботникам подключатся все муниципальные районы и городские округа. Участие в них примут землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.

На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях сформированы планы проведения мероприятий по наведению порядка вдоль автотрасс. Познакомиться с графиками проведения субботников, чтобы присоединиться к их участникам, могут все желающие.

Отметим, что акцию по благоустройству лесопосадок возле автодорог Облкомприроды проводит уже в пятый раз. В прошлом году в ее рамках было организовано около 1500 субботников на участках лесополос протяженностью 4871 км. В ходе них убрано 5750 м3 отходов и 3691 м3 сухостойной древесины. В акции приняли участие порядка 8,5 тысяч человек.