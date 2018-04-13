Накануне Дня космонавтики Промсвязьбанк передал в дар музею «Дом-музей детских лет Юрия Гагарина» камеру, на которую была совершена первая киносъемка Юрия Гагарина сразу же после его приземления из космоса.

Камера всё это время хранилась в личном архиве Махмуда Рафикова, одного из «самых секретных операторов Советского Союза», как о нем пишут авторы Википедии. Его кадр облетел весь мир, став настоящим символом успеха советской космонавтики:

По словам Тамары Филатовой (племянница Гагарина и заведующая музеем «Детские годы Гагарина»), камера представляет большую ценность, став свидетелем эпохального события — первого полета человека в космос. По словам Тамары Филатовой (племянница Гагарина и заведующая музеем «Детские годы Гагарина»), камера представляет большую ценность, став свидетелем эпохального события — первого полета человека в космос.

— Это большое событие как в жизни музея, так и для нашей семьи, — отметила Тамара Филатова. — Мы все благодарим за уникальный подарок Промсвязьбанк.

Но невозможен бы был подарок и без участия поистине легендарного человека — кинооператора Махмуда Рафикова, сумевшего сохранить уникальную камеру для будущих поколений. Расскажем и про него.

Махмуд Рафиков — советский кинооператор документальных фильмов. Участвовал в первых съёмках Юрия Гагарина после его возвращения из космоса 12 апреля 1961 года. Но началась его «космическая» карьера еще в 1951 году, когда он принял участие в сверхсекретных съемках запуска одной из первых советских ракет. Дальше — больше. В объектив его камеры попадали первые испытания ядерных бомб. По воспоминаниям Махмуда, он был свидетелем более чем 40 ядерных взрывов. А вскоре именно он стал свидетелем первых космических побед СССР, документируя всю историю первого отряда космонавтов. Но знаменитым его сделал снимок Гагарина, размещенный на полосах тысяч газет и журналов по всему миру.

Уже совсем скоро камера-летописец поистине легендарной эпохи начала покорения космоса будет размещена в основной экспозиции «Дома-музея детских лет Юрия Гагарина».