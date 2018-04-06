Весна пришла — весне дорогу! Многие наконец-то сменили пуховики на легкие пальто, и дышать сразу стало приятнее. В эти выходные город не огорчает выбором куда пойти, и это не может не радовать. В баре «Друзья» пройдет бесплатная выставка и творческая встреча со стрит-арт-художником, в ТРЦ «Акварель» — пасхальные мастер-классы, «Ротор» сразится на поле с «Факелом», пройдет ежегодный конкурс юных музыкальных талантов «Живой звук-2018» и на центральной набережной наконец-то откроется Парк футбола ЧМ-2018. Все мероприятия Топ-5 мы взяли из нашего Календаря «Живой Волгоград». К слову, обратите внимание — там событий гораздо больше.

№5

Бар «Друзья» распахнет свои двери всем желающим посетить выставку и творческую встречу с граффитистом и стрит-арт-художником Владиславом Chip. Полюбоваться на современное уличное искусство и обсудить с художником его работы и будущее стрит-арта вы сможете совершенно бесплатно в это воскресенье. Подробнее о встрече в нашем календаре.

№4

В ТРЦ «Акварель» для всех желающих будут проходить бесплатные мастер-классы, во время которых каждый сможет сделать пасхальные украшения для дома, и не только. Также в центральном атриуме на первом этаже будет установлена фотозона «В гостях у пасхального кролика». Подробности здесь.

№3

В эту субботу на стадионе «Зенит» пройдет матч 31-тура ФОНБЕТ — Первенства России по футболу. На поле выйдет родной ФК «Ротор-Волгоград» против ФК «Факел» из Воронежа. Где можно купить билет, узнаете в нашем календаре.

№2

В эти выходные творческие музыкальные таланты поборются на фестивале-конкурсе «Живой звук — 2018». Ежегодно это мероприятие собирает на одной площадке лучших вокалистов со всего города, которые борются за то, чтобы стать победителями в своих номинациях. Поучаствовать вы уже не сможете, так как заявки принимались до 2 апреля, но вот послушать, вдохновиться и поболеть за лучших — уже в это воскресенье.

№1

Чемпионат Мира по футболу все ближе и ближе! Наконец-то Парк футбола ЧМ-2018 добрался и до нашего города. Посетить его смогут все желающие в эти выходные, работать он будет с 12:00 до 20:00. Но самое крутое вас ожидает на официальном открытии парка в эту субботу: гостем Парка и города станет Легенда FIFA — экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.

Что осталось за кадром?

Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи):

Развлекательные программы:

Выставки:

Для детей:



Спортивные мероприятия:

Живая музыка:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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