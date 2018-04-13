В эти выходные вас ждут: первенство по фигурному катанию, рэп-баттл Way Up, лекция про «Ла-Ла Ленд», посадка деревьев в природном парке Волго-Ахтубинская пойма и благотворительная выставка «Гуманизм». А еще многое другое, что в ТОП-5 не поместилось и находится в конце статьи. Начинаем!

№5

В эти выходные пройдет открытое первенство Волгоградской области по фигурному катанию. В красочном зрелище на льду примут участие 190 спортсменов от самого маленького возраста до кандидатов в мастера спорта. Турнир будет идти все выходные, подробности вы найдете в нашем календаре.

№4

В субботу 14 апреля на открытом воздухе природного парка Волго-Ахтубинская пойма состоится посадка деревьев. Организаторы планируют посадить 2000 дубов и клёнов. Для тех, у кого нет собственного транспорта, будет организован бесплатный проезд к месту посадки и обратно, плюс ко всему — вас покормят на полевой кухне. И все это абсолютно бесплатно! Выходные на свежем воздухе, и вы не заплатите за это ни копейки. Звучит очень заманчиво. Еще и доброе дело сделаете. Главное, чтобы погода не подкачала. Все детали поездки узнаете тут.

№3

Несколько лет назад все разговоры были только о нем — о фильме «Ла-Ла Ленд». Девушки в конце фильма рыдали, а парни не знали, как их успокоить. Это красивый фильм о любви и жизни. Что же такого особенного в нем? Дмитрий Скворцов попытается разобраться на лекции Школы Интеллектуального Досуга в ЛОФТ 1890. За три часа вы послушаете лекцию, сделайте перерыв на чай от партнеров «Two Tea» и обсудите фильм с лектором. Кстати, билеты на лекции резко упали в цене, так что это отличная возможность сходить. Подробности по ссылке.

№2

Рэп-баттлы набирают свои обороты в нашем городе. Например, в эту субботу состоится вторая встреча первого сезона Way Up. Противники выступают без музыкального сопровождения, с минимумом мата и максимумом крутых панч-лайнов (остроумное и неожиданное окончание строчки), которые способны победить соперника.

№1

В это воскресенье пойдет благотворительная фотовыставка Дарьяны Иоды «Гуманизм». На фото будут представлены публичные люди Волгограда с различными животными. Главная цель выставки — собрать средства на строительство приюта для животных. Также на выставке будет устроена миниярмарка с волгоградскими участниками и не только. Вход платный, но деньги также пойдут на строительство приюта для животных.

Что осталось за кадром?

Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи):

Развлекательные программы:

Выставки:

Для детей:



Спортивные мероприятия:

Вечеринки:

Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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