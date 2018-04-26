Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового водовода диаметром 315 мм и длиной 740 м в действующие сети от проспекта Ленина до поселка Нижние Баррикады. В связи с этим с 08.30 час. 27 апреля до 20.30 час. 28 апреля 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Краснооктябрьского района Волгограда:

— пр. Волжский, дд. №2, 4, 6, 8, 12, 2а, 12а;

— пр. Ленина, д. №114, 114а, 110г;

— ул. Матевосяна, дд. №4, 6, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36;

— пос. Металлургов, дд. №12-190, 71а, 84а, 120а;

— ул. Прибалтийская, дд. №1-17, 19, 1а;

— ул. Тряскина, дд. №1-50, 51а;

— ул. Чистоозерная, дд. №2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 14а, 16, 16а, 32, 51, 53, 53а.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.