На Волжской ГЭС увеличили пропуски воды до максимальных показателей. Переход на максимально установленный пропуск воды произошел 21 апреля 2018 года в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов. Теперь среднесуточные расходы воды через Волгоградский гидроузел составят 27000±500 м³/с. Повышенные расходы будут осуществляться в интересах сельского и рыбного хозяйства Волгоградской и Астраханской областей.

По данным пресс-службы ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», с такими расходами Волжская ГЭС будет работать до 30 апреля 2018 года. Дальнейший режим работы гидростанции будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Специальный обводнительный пропуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы. Пропуск воды осуществляется через гидроагрегаты, с выработкой электроэнергии, а излишки сбрасываются через водосливную плотину.

Актуальную информацию о ходе половодья в районе Волгоградского гидроузла теперь можно узнать из социальных сетей. Волжская ГЭС для информирования населения и СМИ о паводковой ситуации дополнила свои публикации на официальном сайте страницей на Фейсбуке (Facebook) https://www.facebook.com/Волжская-ГЭСпаводок2018.