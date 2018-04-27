Уже в эти выходные в Волгограде на нижней террасе Центральной набережной состоится выставка коммунальной спецтехники. Во время выставки жители и гости города смогут увидеть «умные» машины, которые помогают коммунальщикам заниматься тепловым хозяйством города: краны, экскаваторы, автомобили «сам гружу — сам вожу», самосвалы, «скорые помощи» тепловиков — мастерские на колесах, в которых на место порывов выезжают аварийно-ремонтные бригады, и многое другое.

Как сообщают в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», выставка будет проходить 28 апреля с 10:00 до 12:00. Все пришедшие смогут лично ознакомится с каждой представленной машиной, узнать все подробности о её работе, а также сделать фото на память на месте водителя самосвала или крановщика. В общем, приходите, будет интересно и взрослым, и детям.