Волгоградцев приглашают на пасхальные мастер-классы, в рамках которых можно создать поделки своими руками. Мастер-классы будут проходить в ближайшую субботу в ТРЦ «Акварель».

Во время мероприятия участников научат создавать атмосферные поделки для дома своими руками, которые смогут стать замечательным подарком для любимых. Участниками мастер-классов смогут стать все желающие. Мастерская будет работать 7 апреля в центральном атриуме в 16:00.

Помимо этого, всех ждет атмосферная фотозона «В гостях у пасхального кролика», где любой сможет сделать красочное фото на память.