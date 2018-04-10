В Волгоградской области подвели итоги учета численности копытных и пушных животных, на которых в регионе разрешена охота. Мониторинг был проведен специалистами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

По данным иследований, численность наиболее ценных видов охотничьих ресурсов, таких как лось, благородный олень, косуля, остается стабильной и составляет 1658, 326 и 8428 особей соответственно.

Второй год подряд специалисты фиксируют наличие таких ранее не встречавшихся в Волгоградской области животных, как пятнистые олени. Они зарегистрированы в Жирновском и Камышинском районах, и, что характерно, в их численность в этом году увеличилась с 12 до 28 особей.

Среди пушных животных охотоведы отмечают рост по сравнению с прошлым отчетным годом численности выдр – с 330 до 414, сурков – с 26297 до 27432 и ласок – с 3309 до 3488 особей.

Вместе с тем, благодаря проводимым мероприятиям по предотвращению возникновения и распространения африканской чумы свиней, как и в прошлом году, в регионе остается стабильной численность диких кабанов – специалисты насчитали порядка 1300 этих животных.

Под особым контролем Облкомприроды — и плотоядные животные. Благодаря проведению мероприятий по регулированию численности хищников, наносящих ущерб сельхозтоваропроизводителям и рыбному хозяйству и являющихся возможными переносчиками опасных болезней, общих для человека и животных, их количество удается удерживать на предельно допустимом уровне. Так, численность волков, шакалов и лисиц в регионе на данный момент составляет 240, 580 и 10730 особей соответственно.

Отметим, что результаты учета численности охотничьих животных позволяют оценить состояние охотничьих ресурсов в регионе и проследить динамику изменений по каждому из видов. Полученная информация используется при разработке мероприятий по сохранению и восстановлению численности животных и выработке мер по рациональному использованию ресурсов.