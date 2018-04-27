В этом году «Волгоградский марафон» будет проходить уже в 30-й раз. Он будет посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева и 73-й годовщине Великой Победы. Уже ставший традиционным спортивный праздник пройдет на Набережной 62-й Армии 30 апреля, старт в 8:15 у памятника бронекатеру БК-13.

По данным организаторов, марафон предусматривает несколько дистанций — на 42, 21 и 10 километров, а также марафонскую эстафету-экиден, в которой можно принять участие с друзьями или коллегами и проверить настоящий командный дух.

Также предусмотрен детский старт для участников до 12 лет «Мой первый километр». Для юных бегунов предусмотрены специальные призы, а также развлекательная программа с играми, конкурсами и аниматорами.

Кроме того, в рамках мероприятия в четвертый раз подряд пройдет чемпионат и первенство России по марафонскому бегу. На них выступят не только любители, но и ведущие мастера российской легкой атлетики. Победителей ждут кубки и медали.

Добавим, что накануне мероприятия, 29 апреля, в 17:00 в отеле «Hilton Garden Inn» (пр-т Ленина, 56а) состоится пресс-конференция, посвященная спортивному событию. Ее центральными действующими лицами станут главный тренер национальной сборной по легкой атлетике олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и чемпион России-2017 по марафонскому бегу Степан Киселев.