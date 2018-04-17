В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности (НФГ) сотрудники Сбербанка рассказали волгоградским школьникам, как грамотно копить, хранить и расходовать свои деньги.

16 апреля в Дзержинском районе сотрудники Волгоградского отделения ПАО Сбербанк провели уроки финансовой грамотности для учащихся лицеев №7 и №8. Мероприятия были организованы в рамках НФГ – 2018, которая проходит в регионах России с 9 по 22 апреля.

Как отметила старший менеджер по обучению Сбербанка Елена Меркулова, вебинары такого рода уже не впервые проходят в учебных заведениях города. На уроках финансовой грамотности школьникам рассказывают, как не стать жертвами кибермошенников, почему не стоит брать микрозаймы и что необходимо сделать в ходе планирования крупной покупки.

— Такие мероприятия очень важны для старшеклассников, ведь они скоро вступят во взрослую жизнь и им придется самостоятельно планировать свои покупки, — комментирует Елена Меркулова. – Эти ребята начнут зарабатывать деньги и важно научить их грамотно расходовать свои средства.

Как показывает практика, школьникам интересны подобные уроки. Некоторые из старшеклассников уже имеют карту Сбербанка – «Молодежную» и пользуются приложением Сбербанк Онлайн. Однако далеко не все из них знают, что такое «сберегательный счет» и чем он отличается от вклада.

Кроме того, школьники узнали про дебетовые и кредитные карты. Учащиеся лицеев согласились с тем, что гораздо удобнее и безопаснее завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете. А вот хранить ПИН-код стоит не в заметках в телефоне, а в своей голове. Также нужно быть внимательными при размещении объявления о продаже на различных популярных сайтах. Как правило, после публикации объявления автору начинают поступать смс-сообщения от мошенников со ссылками на сайты, которые содержат вирусы. В такой ситуации нужно игнорировать поступающие сообщения и не сообщать никому информацию о своей карте. А чтобы обезопасить себя в дальнейшем, стоит установить на свой телефон актуальное антивирусное программное обеспечение.

Елена Меркулова также посоветовала старшеклассникам перед крупной покупкой не торопиться, а просчитать все риски и подобрать самый выгодный вариант и надежный банк.

Подводя итоги урока финансовой грамотности, школьники заявили, что теперь будут более серьезно относиться к планированию своего бюджета, а также внимательно совершать покупки через интернет.