Весна внесла свои коррективы в погоду, и в регионе наступило долгожданное потепление. И как следствие, началось таянье снега. Чтобы паводковые воды никак не нарушили работу железной дороги, волгоградские железнодорожники ведут активные работы по вскрытию от снега водоотводных и инженерных сооружений, которые уже подходят к своему завершению.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», ежегодно в рамках противопаводковых мероприятий железнодорожники очищают от снега и растительности кюветы, водоотводные и нагорные канавы, расположенные вблизи железной дороги, а также трубы под железнодорожным полотном и малые мосты. Уже проверено более 290,2 км кюветов, свыше 98,8 км нагорных канав, 755,9 км водоотводных канав, 309 мостов и 570 труб.

Кроме того, специалистами проверены 13 плотин, расположенных выше уровня и вблизи железнодорожного полотна.

На территории волгоградского региона развернуты 8 водомерных постов, расположенных на таких реках Волгоградской области как Медведица, Иловля, Бузулук, Дон, Чир и Донская Царица. Под особым контролем находятся отметки уровня воды на железнодорожных мостах через реки Медведица и Иловля, а также железнодорожные пути, расположенные вблизи берега Цимлянского водохранилища (Чир – Пост 278 км, Ложки – Пост 278 км).

На станциях Арчеда, Суровикино, М. Горький и Петров Вал сформированы противоразмывные поезда со щебнем и лесом.

В течение всего периода весеннего паводка в волгоградском регионе ПривЖД ведется оперативный диспетчерский контроль за состоянием пути и инженерных сооружений.