На минувшей неделе в Волгограде состоялся очередной семинар для экскурсоводов, посвященный работе с иностранными туристами, где участникам рассказали о предпочтениях туристов и футбольных болельщиков из Польши.

Мастер-класс по встрече польских туристов состоялся на площадке в областной библиотеке имени Горького. Во время мероприятия будущие экскурсоводы узнали, как встретить туристов и болельщиков из Польши и не ударить при этом «лицом в грязь». Напомним, что проект для подготовки экскурсоводов стартовал в январе 2018 года, когда на площадке областного краеведческого музея состоялась встреча, посвященная культуре и традициям Японии. В середине марта прошел мастер-класс на тему общения с английскими туристами, в апреле экскурсоводам расскажут о гостях из Нигерии, Египта и Туниса. Знание особенностей культуры жителей стран, чьи сборные сыграют в матчах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, поможет экскурсоводам в общении, позволит повысить качество приема туристов, создать для них комфортную атмосферу.

Волгоград, как один из городов организаторов ЧМ 2018, примет четыре матча группового этапа мирового футбольного первенства: 18 июня на «Волгоград Арене» встретятся сборные Туниса и Англии, 22 июня — Нигерии и Исландии, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня – сборные Японии и Польши.