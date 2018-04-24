Волгоград впервые будет принимать Открытый кубок России по спортивному миксфайту, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Организаторами соревнований выступают Всероссийская федерация спортивного миксфайта, региональное отделение ВФСМ Волгоградской области, региональное отделение Партия «Родина» в Волгоградской области, региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области, клуб единоборств «Сталинградская доблесть».

Как сообщают организаторы, соревнования будут проходить с 26 по 29 апреля в ФОК «Молодежный». Участниками соревнований станут несколько сотен сильнейших спортсменов из 19 регионов РФ – из южных регионов, с Урала и даже с Дальнего Востока.

План мероприятий:

26.04, 12:00-14:00 — Торжественное открытие соревнований на Мамаевом Кургане. Возложение цветов.

27.04, 09:00-21:00 — Предварительные поединки в ФОК «Молодежный».

28.04, 09:00-21:00 — Предварительные поединки в ФОК «Молодежный».

29.04, 09:00-15:00 — Полуфинал, финал, гала-бои, торжественное награждение, закрытие соревнований в ФОК «Молодежный».

Соревнования по спортивному миксфайту проходят в двух дисциплинах: миксфайт – это поединки с использованием борцовских приемов и ударной техники и сабмишн рестлинг — борцовские схватки.