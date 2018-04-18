Хорошая новость для тех, кто совершает частые поездки в Ростов-на-Дону. Уже совсем скоро Волгоград и Ростов-на-Дону свяжут прямые авиарейсы. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда в социальных сетях.

Исходя из сообщения, Международный аэропорт Волгоград и авиакомпания Азимут открывают прямой рейс Волгоград — Ростов-на-Дону. Рейсы будут выполняться с 4 июня по понедельникам и средам на комфортабельном воздушном судне Sukhoi Superjet 100.

Все подробности пресс-служба аэропорта обещает сообщить чуть позже. Будем следить за новостями и сообщим вам подробности, как только информацию обновят.