До 9 мая уже осталось меньше месяца, и времени на подготовку торжественных мероприятий остается также немного. Самым красочным и торжественным, конечно, будет военный парад. Чтобы он прошел как полагается, требуется все отработать и отрепетировать.

В этом году на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях (Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь), а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополи, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. В них будет задействовано более 13,8 тыс. военнослужащих и более 280 ед. вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные артиллерийские установки «Берег», зенитные ракетные комплексы «Оса», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион», «Редут», «Рубеж», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетные системы С-300 и другая техника.

В военных парадах, совместно с военнослужащими ЮВО, примут участие 10 подразделений Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» общей численностью более 800 воспитанников.

Войска Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) уже начали совместные тренировки в составе парадных коробок на территории соединения ЮВО, дислоцированного в Волгограде, с другими ведомствами, участвующими в параде Победы.

К проведению тренировок парада привлечено около 1.5 тыс. солдат и офицеров Волгоградского гарнизона, а также курсантов академии МВД, МЧС, подразделений Национальной гвардии, кадетов Волгоградского кадетского казачьего корпуса, военно-патриотических клубов регионального отделения ДОССАФ России и др.

50 военнослужащих сводного оркестра из Волгоградского, Ростовского, Калачевского гарнизонов готовятся исполнить парадный монтаж из 10 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей, сыгранных на объезд и приветствие. Специально к празднованию оркестр готовит еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.