Во время Пасхи, 8 апреля, около 80 дополнительных автобусов выйдут на 13 специальных маршрутов. Всех желающих посетить в этот день кладбище доставят к месту назначения автобусы большой вместимости.

Дополнительные маршруты будут работать с 8:00 до 15:00. К оплате за проезд будет приниматься транспортная карта «Волна», в том числе все виды электронных проездных билетов.

В Тракторозаводском районе от площади ВГТЗ автобусы пойдут по двум направлениям: до Алюминиевского и до Верхнезареченского кладбищ. В Краснооктябрьском районе предусмотрено также два автобусных маршрута: от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» транспорт отправится к Краснооктябрьскому кладбищу, от остановки «Ул. Титова» – к кладбищу в поселке Вишневая балка.

До Моторного кладбища в Дзержинском районе автобус отправится от остановки «Ул. Землячки».

На новое Ворошиловское кладбище горожане смогут приехать от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика».

К Кировскому кладбищу отправление транспорта предусмотрено от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС». Сразу четыре специальных маршрута пойдут в Красноармейском районе: к старому и новому кладбищам автобусы проследуют от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».

Через неделю — 15 и 17 апреля — во время христианских праздников Красная горка и Радоница дополнительные автобусы вновь с 8:00 до 15:00 выйдут на эти же маршруты.

Запуск дополнительных автобусных маршрутов не отразится на работе городского общественного транспорта – как автобусы, так и горэлектротранспорт будут ходить по расписанию.