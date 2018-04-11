В этом году паводковые воды натворили много дел. Подтопленными оказались как дачные массивы, так и населенные пункты Волгоградской области, также были размыты и некоторые дороги. Сейчас вода потихоньку, но уже сдает свои позиции. И пришло время устранять все последствия паводка. Уже сейчас дорожники региона приступили к восстановлению пострадавших от переливов участков, а также проездов к ранее подтопленным поселениям.

Уже сейчас возобновилось автомобильное движение по направлению к населенным пунктам Камышинского, Котельниковского, Палласовского, Руднянского районов. Порядка 30 единиц техники — автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов — ежедневно на местах устраняют последствия размывов и разрытий на подъездах к населенным пунктам области.

Так, на автодороге «Антиповка – Чухонастовка» в Камышинском районе произошел размыв дорожного полотна на площади 300 квадратных метров. В течение нескольких дней дорожники ликвидировали его, в настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами восстановлено.

В Руднянском районе на подъезде «Лобойково – Белые Пруды – Матышево» к селу Большое Судачье для пропуска воды пришлось произвести искусственное разрытие. В настоящее время эти участки дороги засыпаны щебнем, движение возобновлено.

На отдельных территориях Алексеевского, Еланского, Фроловского и ряда других районов к работам приступят после снижения уровня паводковых вод.