В Волгоградской области стартовал 1 этап межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Дети России — 2018», в рамках которой сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с активистами антинаркотического молодежного волонтерского движения Волгоградской области провели профилактическое мероприятие для несовершеннолетних правонарушителей.

Мероприятие проходило в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области, где сотрудники полиции рассказали несовершеннолетним правонарушителям о последствиях употребления наркотиков и ответственности за участие в их обороте.

Волонтеры молодежного антинаркотического движения региона организовали для ребят форум-театр, где затронули проблему наркозависимости, а сами зрители стали участниками действия и вместе с артистами придумывали решение проблемной ситуации.

Сотрудники полиции и специалисты Центра молодежной политики Волгоградской области уверены, что такая форма профилактической работы среди несовершеннолетних помогает ориентироваться им в кризисных ситуациях, и подростки имеют меньше шансов нарушить закон.

Оперативно–профилактическая операция «Дети России – 2018» проводится в регионе с 1 по 10 апреля.

Цели операции: предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо прекурсоры, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

В период операции сотрудники полиции совместно с представителями органов здравоохранения, образования и молодежной политики проведут разъяснительную работу с подростками в общеобразовательных учреждениях, направленную на повышение уровня знаний о последствиях употребления наркотических средств и ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Кроме этого, в ходе проведения рейдовых мероприятий и при отработке жилого сектора, особое внимание сотрудники полиции уделят посещению неблагополучных и малообеспеченных семей, выявлению раннего семейного неблагополучия, а также фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.