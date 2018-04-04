В связи с обильным таяньем снега в некоторых районах области паводковые воды подтопили жилые дома. В нескольких районах уже был объявлен режим ЧС. Также по области объявили экстренное предупреждение.

По сообщению Волгоградского ЦГМС: в результате развития весеннего половодья во второй половине дня и до конца суток 3-го, а также 4-5 апреля на притоках Хопра (Новониколаевский, Урюпинский районы), Медведицы (Еланский, Руднянский, Фроловский, Михайловский районы) и на р. Иловля (Иловлинский, Камышинский районы) ожидается интенсивный подъем уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок.

Подтопленными оказались 18 населённых пунктов, 3106 придомовых территорий, 570 домовладений, в которых проживает 6503 человека, в т.ч. 755 детей.

В Кумылженском районе подтоплены 497 придворовых территории и 39 домов (х. Обливский), где проживают 1242 человека, в т.ч. 205 детей. Развёрнуто 2 пункта временного вместимостью 800 человек. Население не отселялось.

Фроловский район: подтоплены 773 придворовых территории, 143 дома, проживают 2153 человек, в т.ч. 922 ребёнка. Развернуто 4 пункта временного размещения вместимостью 200 человек. Отселено 70 человек, из них 54 находятся у родственников.

Еланский район: в 13 населённых пунктах подтоплены 1243 придворовых территории, 422 дома, в которых проживают 2506 человек (в том числе 114 детей). Развернуто 7 ПВР вместимостью 1700 человек. Отселено 33 человека.

К ликвидации ЧС привлечено 70 человек, 42 единицы техники (от МЧС России 5 человек и 1 единица техники).

На территории городского округа города Михайловки в 6 населённых пунктах подтоплены 773 придворовых территории и 143 домовладения, в которых проживают 2153 человека, в т.ч. 522 ребёнка. Развернуто 5 пунктов временного размещения вместимостью 370 человек. Отселено 85 человек, из них 42 находятся у родственников.

На территории области продолжает действовать режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» с региональным уровнем реагирования, в 2-х муниципальных образованиях введён «РЕЖИМ ЧС» (Кумылженский, Михаиловский районы).

Для размещения населения всего развернуто 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3170 человек. В пунктах временного размещения организована психологическая помощь.

Проведена эвакуация крупнорогатого скота, домашних животных и птиц.

Подразделениями МВД осуществляется охрана общественного порядка.

Для ликвидации последствий создана группировка сил и средств в составе 544 человек, 163 единиц техники, 15 плавсредств (из них от МЧС России — 97 человек, 15 единиц техники, 9 плавсредств).

В связи с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает соблюдать меры безопасности.