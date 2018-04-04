Из-за паводка в Волгоградской области объявлен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров на заседании рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось под руководством главы МЧС России Владимира Пучкова.

Как отметил губернатор, в ряде районов первая волна паводка пошла на убыль. «На территории сложилась сложная обстановка, нам необходимо предпринимать дополнительные меры, потому что в ближайшие дни еще в 5-6 муниципалитетах могут быть затоплены дома и новые территории», — сказал Андрей Бочаров.

Во время заседания Владимир Пучков уделил особое внимание вопросу оказания помощи людям, чьи придомовые участки и жилые дома были подтоплены талыми водами в Кумылженском, Фроловском, Еланском муниципальных районах, а также в городском округе и городе Михайловке. Министр подчеркнул, что всем пострадавшим в результате паводка в Волгоградской области будет оказана адресная материальная помощь.

Глава МЧС России отметил грамотную работу спасателей, которые во взаимодействии с органами местного самоуправления выполняют все необходимые мероприятия по укреплению гидротехнических сооружений, оказанию адресной помощи населению. Кроме того, круглосуточно проводится мониторинг уровня воды, организовано информирование населения о выполняемых мероприятиях и складывающейся обстановке.

Во время заседания также обсуждались уже принятые меры по минимизации последствий паводка, а также комплекс противопаводковых мероприятий, который предстоит завершить в ближайшее время.

На сегодняшний день на территории четырех муниципальных районов Волгоградской области подтоплено 790 жилых домов и 2680 придомовых территорий в 31 населенном пункте. В пункты временного размещения и к родственникам отселены 359 человек, в том числе 105 детей. Жителям подтопленных населенных пунктов организована доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов.

В ликвидации последствий подтопления задействованы 714 человек и почти 200 единиц техники, в том числе 36 плавсредств. От МЧС России на месте работают 338 человек, привлечены 75 единиц техники, в том числе 22 плавсредства.