На минувшей неделе Волгоград посетил заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, который провел межведомственное совещание по вопросам подготовки региона к матчам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Совещание проходило на площадке нового интерактивного музея «Россия — моя история», в фойе которого Виталию Мутко представили десять туристических маршрутов, разработанных для гостей и болельщиков ЧМ-2018.

В ходе совещания Виталий Мутко отметил, что регион выполнил большую слаженную работу по подготовке к мировому футбольному первенству: «Были сформированы федеральная и региональная программы, мы сосредоточили здесь ресурсы, чтобы принимать решения для улучшения качества жизни граждан, чтобы чемпионат мира оставил наследие. Мы сегодня близки к завершению программы, — подчеркнул Виталий Мутко. — Каждый визит показывает хорошую слаженную работу в регионе, мы видим изменения, которые происходят».

Андрей Бочаров доложил, что подготовка к проведению ЧМ-2018 проходит в плановом порядке, сил и средств достаточно, финансовыми ресурсами регион полностью обеспечен. К встрече мирового футбольного первенства готовится не только Волгоград, но и весь регион.

Вице-премьер акцентировал внимание на развитии спортивной базы Волгограда, использовании «Волгоград Арены» в режиме наследия. Вице-премьер предложил создать центр футбола на Волге, специалистов для которого готовить в Волгоградской государственной академии физкультуры: «Стадион мы поддержим 2-3 года, возьмем на федеральный уровень содержание и эксплуатацию. В Волгограде — большие футбольные традиции, и предстоит много серьезной работы по развитию клуба», — отметил Виталий Мутко.

Сегодня «Волгоград Арена» готовится к проведению тестовых матчей, первый из которых пройдет 21 апреля. Как сообщил Андрей Бочаров: «Мы приняли решение 21 апреля ограничить количество болельщиков до 15 тысяч, разместить людей на нижнем ярусе и в полном объеме протестировать наши системы, в том числе системы безопасности и доступа, особенно для маломобильных людей».

Стадиону «Волгоград Арена» предстоит принять три тестовых матча, один из них — финал Кубка России по футболу 9 мая. Полностью готовы к ЧМ-2018 тренировочные площадки спорткомплекса «Зенит» и ВГАФК. Завершен участок берегоукрепления, построена рокадная дорога, после реконструкции введено в эксплуатацию шоссе Авиаторов, приводятся в порядок улицы Волгограда. Выполнен первый этап реконструкции Центральной набережной, а у подножия «Волгоград Арены» создана новая зона отдыха с набережной, пляжем, велодорожками. Обновлены четыре крупных коммунальных объекта. На уровень столичных клиник после реконструкции вышла больница скорой медицинской помощи №25, где построена вертолетная площадка и уже работает санитарная авиация.

В Волгограде по программе подготовки к ЧМ-2018 построены три новые гостиницы международных брендов. Всего в регионе работают более 300 средств размещения, вместимость которых в совокупности составляет свыше 21 тысячи человек. Выполнена огромная работа по классификации отелей. За последние три года построена 21 новая гостиница, проведена реконструкция 35 комплексных средств размещения, увеличен размер номерного фонда на 3,1 тысячи мест.

В аэропорту Волгограда завершается строительство нового терминала внутренних авиалиний и железнодорожной ветки, которая соединит воздушные ворота и центр города. Обновляется вокзальный комплекс станции «Волгоград-I», готовятся пассажирские платформы у подножия Мамаева кургана и в южной части города.