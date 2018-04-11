Уже в этом году Волгоград будут освещать новые фонари, которые будут установлены в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Светосервис–Волгоград». Всего до конца года в городе будет установлено около двух тысяч металлических опор и более 2,5 тысяч новых светильников. Специалистам предстоит заменить старые лампы на светильники нового поколения на оживленных магистралях города: проспекте им. Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, проспекте им. Ленина и ул. Краснознаменской, Исторической, набережной им. 62-й Армии и рокадной магистрали.

На данный момент рабочие ведут установку светового оборудования на ул. Рокоссовского, Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя. В планах – строительство линий электроосвещения на ул. Клименко, Автотранспортной, пер. Лесной в Гумраке, а также других отдаленных городских территориях.

Как пояснил заместитель главного инженера ООО «Светосервис–Волгоград» Павел Токарев: «В рамках программы модернизации уже заменено порядка 2 тысяч светоточек, до конца года планируется установить еще порядка 700 светильников. Всего в рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, будет установлено свыше 6000 новых светоточек».

Напомним, в начале года в Волгограде было подписано соглашение между муниципалитетом и ООО «Светосервис–Волгоград» на комплексную реконструкцию сетей наружного освещения и строительство новых линий. В рамках соглашения в развитие системы города планируется вложить порядка одного миллиарда рублей. Средства будут направлены как на реконструкцию существующих сетей, так и создание новых линий во дворах, в том числе в частном секторе, вблизи социальных объектов и вдоль дорог районного значения. Устройство освещения запланировано также в отдаленных поселках города, где уличных светильников не было никогда: в поселке Татьянка-1 в Красноармейском районе, поселках Водный, Горьковский и въезде в поселок Ельшанка в Советском районе и других. Согласно условиям соглашения, основные работы по модернизации и строительству линий наружного освещения будут проведены за первые четыре года. Установка нового оборудования позволит довести уровень освещенности городских улиц до 95%.